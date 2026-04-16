Она впервые за 15 лет спела на премии YUNA. Видео с выступления опубликовало онлайн-медиа МУЗВАР на своей странице в инстаграме.
Вас также может заинтересовать Хор ВСУ спел "Смарагдове небо" и другие хиты года на YUNA-2026: захватывающее видео
Тина Кароль на сцене дворца "Украина" выступила с мегамиксом собственных хитов. Среди них – "Жизнь продолжается", "Нежно", "Свободная" и другие.
Что известно о YUNA?
- Название YUNA расшифровывается как Yearly Ukrainian National Award – ежегодная украинская национальная награда.
- Музыкальная премия появилась в 2011 году по инициативе радиоведущего и продюсера Павла Шилько. Он предложил создать независимую награду, которая отмечала бы лучших украинских артистов по оценке экспертов индустрии. Идея возникла к 20-летию независимости Украины. К проекту присоединился бизнесмен Мохаммад Захур.
- Официально о создании YUNA объявили 27 октября 2011 года, а уже 8 февраля 2012-го состоялась первая церемония во дворце "Украина" в Киеве. Об этом говорится на официальном сайте премии.
- В 2026 году среди победителей YUNA – DREVO с песней "Смарагдове небо", Alena Omargalieva как лучшая исполнительница и Jerry Heil с клипом "Додай гучності". Также отметили Артема Пивоварова, ADAM & Sasha Norova, Ziferblat, TVORCHI и других артистов.