Коллектив неожиданно исполнил мегамикс из самых популярных хитов года. Об этом сообщили в телеграм-канале "Что ты знаешь о Бобуле".
В частности, хор ВСУ спел композиции "Смарагдове небо", "Додай гучності" та "Не п'яна – закохана". Как отметили на официальной странице YUNA в инстаграме, этот номер был специально подготовлен для церемонии.
Кроме этого, специальные выступления для YUNA-2026 подготовили Анна Тринчер, Джамала, Тина Кароль, KOLA, SHUMEI и другие артисты.
Что известно о победителях YUNA-2026?
- Песня "Смарагдове небо" DREVO получила награду в номинации "Лучшая песня".
- Исполнительница Алена Омаргалиева, которая поет "Не п'яна – закохана", стала "Лучшей исполнительницей".
- Награду "Лучший видеоклип" получила Jerry Heil за работу "Додай гучності".
- Среди других победителей – Артем Пивоваров, который получил три статуэтки, а также Кажанна, ADAM & SASHA NOROVA, Ziferblat, TVORCHI и другие.