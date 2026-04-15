Но самое странное всегда то, что эти люди были звездами украинского телевидения, они много лет жили в Украине, имеют здесь родственников, однако страна-агрессор почему-то их привлекла больше. Поэтому 24 Канал в очередной раз напомнит некоторые фамилии, которые в наших воспоминаниях навсегда останутся предателями.

Не пропустите Экс-вокалист Deep Purple выступил в Москве и цинично восхвалял российскую культуру

Ани Лорак

Певица-предательница не только работала в украинском шоубизе, но и активно развлекала россиян. В 2014 году она сидела в тренерском кресле проекта "Голос страны", но никоим образом не осудила российскую агрессию, которая в то время открыто посягнула на наши земли.

После 2014 года Лорак перебралась в страну-агрессора, а в Украину приезжала с концертами. Параллельно активисты срывали выступления Лорак в украинских городах, ведь она поддержала путинский режим и бесстыдно приезжала сюда зарабатывать деньги.

В октябре 2022 года СНБО ввел санкции против украинских артисток-предательниц, среди которых фигурировало имя Ани Лорак. Стоит отметить, что певица проигнорировала полномасштабную войну, которую начала Россия, а время от времени цинично вспоминает о мире.

В интервью пропагандистскому каналу НТВ российская звезда подтвердила, что финансирует похищение украинских детей. Певица рассказала, что направит часть своих доходов от выступления в Москве в организацию, которая занимается опекой "сирот-беженцев" из Запорожской области и Донбасса.

В июне 2025 года стало известно, что Ани Лорак получила российский паспорт.

Также напомним, что Лорак является кумой украинской спортсменки Лилии Подкопаевой. Более того, женщины длительное время были лучшими подругами. По словам гимнастки, сегодня они не общаются, ведь певица выбрала сторону страны-агрессора.

Недавно предательница дала интервью, где интервьюерка предположила, что Лорак было сложно работать в Украине, потому что ей "перекрывали дорогу". По словам россиянки, к этому могла быть причастна Тина Кароль: якобы она считала коллегу своей прямой конкуренткой и не давала выступать.

Тина Кароль отреагировала на слова предательницы во время концерта в Одессе.

Очень легко правой рукой брать российские рубли, а левой вытирать слезы, что не пускают в страну,

– сказала артистка и показала средний палец.

Тина Кароль ответила Лорак: смотрите видео онлайн

Татьяна Денисова

Денисова в 2009 году стала судьей популярного шоу "Танцуют все". Хореограф была в судейском кресле со 2 по 9 сезоны. Тогда же переехала в Россию, где стала одной из членов в жюри в проекте "Танцы".

В свое время она вышла замуж за певца Александра Кривошапка. Артист рассказал о лицемерной позиции предательницы. По его словам, хореограф в 2010-х постоянно критиковала Россию и заявляла, что не хочет там жить.

Скажу так, что Таня всегда мне говорила, цитирую: "Москва – город наркоманов, проституток и, мягко говоря, представителей ЛГБТ-сообщества". Мне очень обидно, что человек, который позиционирует себя сильным и мудрым, вынужден жить в таком обществе. Еще и добровольно,

– шутил Кривошапко.

Бывший муж Денисовой рассказал в 2022 году, что еще в ноябре 2021 года она отказалась от украинского гражданства, а взамен получила российское.

Еще в ноябре 2021 года она написала мне после того, как мы не общались лет шесть, семь. Она обратилась ко мне, ей нужно было свидетельство о разводе. Я сразу ей прислал, мы очень тепло пообщались. И тогда она озвучила причину, зачем ей было нужно свидетельство о расторжении брака. На то время, в декабре, она получала российское гражданство,

– сказал Кривошапко в интервью Rostyslove Production.

Когда началась полномасштабная война, то Денисова находилась в Киеве, потому что была участницей шоу "Танцы. World of Dance" канала СТБ, где должна была сидеть в судейском кресле вместе с Женей Котом и Максом Чмерковским. По словам Кота, за день до начала войны они говорили и Денисова рассказывала, настолько она счастлива снова быть дома.

Тогда хореограф сбежала за границу, хотя в сети писали, что она в России. Однако предательница все же появилась в российском проекте "Новые танцы", что выходит на канале ТНТ.

Вероятно, сегодня она находится в Германии.

Елка

Певица, которая родилась в Ужгороде, 2 года была судьей проекта "Х-Фактор". Накануне полномасштабной войны она даже была с концертом в Украине, а уже в апреле 2022 года выступала в Сочи.

Когда Россия в 2014 году оккупировала Крым и напала на Донбасс, певица перестала говорить об Украине, а интервьюеров просила не задавать ей вопросы о войне. А во время полномасштабной войны она выбрала позицию молчания, однако этим поддержала политику Кремля.

Недавно стало известно, что Елка получила российское гражданство.

Андрей Доманский

Мужчина был лицом многих украинских проектов: "Интуиция", "Кто против блондинок?", "Фабрика звезд", "Голос страны" и другие.

Когда перешел на телеканал "Интер", то именно там заработал себе негативную репутацию. В 2018 году Доманский был ведущим концерта, посвященного Дню победы, 9 мая. Программу построили по "методичкам россиян", используя клише и пророссийские мотивы.

Сам ведущий оскандалился фразой о "фашистских преступниках".

Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников,

– сказал тогда Доманский.

После начала полномасштабного вторжения, 20 апреля, телеведущий впервые появился в публичном пространстве. Он записал обращение к волонтерам и даже заговорил на украинском языке.

Как рассказал Слава Демин, Андрей уехал жить в одну из стран Балтии. А удалось ему это из-за статуса многодетного отца.

Вадим Абрамов

Ведущий заменил Ольгу Фреймут в программе "Ревизор". В 2022 году он засветился на российском телевидении, в частности, на телеканале "Пятница!", который входит в медиахолдинг "Газпром-Медиа" (а тот, в свою очередь, находится под санкциями Украины, США и Канады).

В 2023 году Абрамов снялся в развлекательном шоу "Четыре дачи". Это что-то похожее на смесь программ "Четыре свадьбы" и "Ревизор". Вспомнив старые времена, телеведущий не стеснялся ездить по дорогам страны-агрессора и инспектировать усадьбы участников.

Соцсети предатель удалил, и где он сейчас – неизвестно.

Константин Меладзе

К этому композитору и продюсеру в Украине относятся по-разному. Наша страна не наложила на него никаких санкций, а вот в России его видеть не желают. Напомним, что он был в судейском составе "Х-Фактора".

Когда началась полномасштабная война, Меладзе заявил, что "нужно прекратить эту войну", а потом вообще не поднимал темы кровожадной политики России, выбрав игру в молчанку.

К сожалению, это еще далеко не весь список предателей. Стоит вспомнить и Оксану Марченко, Рождена Ануси, который был участником "Холостяка", певицу MARUV, которая хотела усидеть на двух стульях и еще многих других.

