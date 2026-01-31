Елка, которая родилась в Ужгороде, окончательно сделала выбор в пользу страны-агрессора и предала Украину. Она отказалась от украинского гражданства. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".
Как указывают в прессе, у артистки истек срок действия украинского паспорта. Она не смогла обновить документ, из-за чего у нее возникли проблемы с бизнесом. Елке пришлось закрыть фирму из-за недействительного гражданства.
Очевидно, Елка не готова отказываться от кровавых рублей. Чтобы не потерять бизнес, она получила российское гражданство. Пока певица официально не подтверждала информацию.
Пропагандисты утверждают, что Елка обновила документы еще до того, как выйти замуж. Эту новость она на днях сообщила в инстаграме. В сети предполагают, что избранником изменницы является Рожден Ануси – певец, который родился в Одессе и строит карьеру в России.
Что известно о Елке?
- Артистка родилась в Ужгороде, начала карьеру в местной группе, впоследствии отправилась в сольное плавание. В 2011 году вышла песня "Прованс", принесшая Елке наибольшую популярность. В 2010 – 2012 годах певица была среди судей украинского шоу "Х-Фактор".
- Со временем певица переехала в Россию и все больше времени проводила именно там. В одном из интервью Елка заявляла, что Москва стала городом ее реализации.
- После начала полномасштабного вторжения Елка осталась в России и не проронила ни слова о войне. В 2025 году во время исполнения песни "Прованс" она убрала из трека упоминание об Украине (Борисполь).