Йолка, яка народилась в Ужгороді, остаточно зробила вибір на користь країни-агресора й зрадила Україну. Вона відмовилась від українського громадянства. Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Як вказують у пресі, в артистки сплив термін дії українського паспорта. Вона не змогла оновити документ, через що в неї виникли проблеми з бізнесом. Йолці довелося закрити фірму через недійсне громадянство.

Вочевидь, Йолка не готова відмовлятися від кривавих рублів. Щоб не втратити бізнес, вона отримала російське громадянство. Наразі співачка офіційно не підтверджувала інформацію.

Пропагандисти стверджують, що Йолка оновила документи ще до того, як вийти заміж. Цю новину вона днями повідомила в інстаграмі. У мережі припускають, що обранцем зрадниці є Рожден Анусі – співак, який народився в Одесі та будує кар'єру в Росії.

Що відомо про Йолку?