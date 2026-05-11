Андрей Доманский получил российский паспорт и работает в "Совкомбанке", что находится под санкциями. Об этом сообщил Георгий Шабаев, журналист изданий "Схемы" и "Радио Свобода".

Журналист-расследователь выяснил, что Доманский получил гражданство России 17 декабря 2022 г. в главном управлении МВД в Санкт-Петербурге. Уже в марте следующего года он заработал разработчиком в одном из подразделений "Совкомбанка".

Я сначала удивился– где Доманский, а где программирование? Но потом увидел, что он получил профильное образование в Одесском политехническом институте, а в одном из интервью рассказывал, что с детства хотел быть программистом. Что ж, как видим, его мечта осуществилась... в России,

– заметил Георгий Шабаев.



Доманский получил российский паспорт / Фото из фейсбука Георгия Шабаева

Журналист добавил, что Андрей Доманский комфортно обосновался в стране-агрессорке и живет довольно богато. В утечках базы данных туроператоров видно, ведущий путешествовал в ОАЭ в январе 2024 года и провел 9 ночей в отеле InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa. На отдых он потратил почти полмиллиона рублей, что на тот момент составило более 5 тысяч долларов.



Доманский отдыхал в ОАЭ / Фото из фейсбука Георгия Шабаева

Андрей Доманский своей успеваемостью и узнаваемостью должен был обязан Украине, однако он сделал другой выбор. В то же время интересно, оставил ли телеведущий свой украинский паспорт, ведь это поможет ему путешествовать по странам Европы.

Что известно об Андрее Доманском?

Телеведущий родился в Одессе, получил образование инженера. Сначала работал по специальности, а потом пришел на радио. Через 10 лет дебютировал в программе "Подъем" "Нового канала" и в дальнейшем работал там в разных проектах. Позже перешел на "1+1", а затем начал работать на телеканале "Интер".

За период работы на "Интере" Андрей Доманский неоднократно попадал в скандалы из-за продвижения пропагандистских нарративов. Об одном из таких рассказывал ИМИ.

После начала полномасштабного вторжения Доманский записал видео, где на украинском обратился к волонтерам. А позже исчез из социальных сетей. Слава Демин рассказывал, что он уехал в одну из стран Балтии как многодетный отец.