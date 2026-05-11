Андрій Доманський отримав російський паспорт та працює в "Совкомбанку", що перебуває під санкціями. Про це повідомив Георгій Шабаєв, журналіст видань "Схеми" та "Радіо Свобода".

До слова Олег Винник виправдав російську мову під час війни та заступився за Приходько

Журналіст-розслідувач з'ясував, що Доманський отримав громадянство Росії 17 грудня 2022 року в головному управлінні МВС у Санкт-Петербурзі. Вже в березні наступного року він почав працювати розробником в одному з підрозділів "Совкомбанку".

Я спочатку здивувався – де Доманський, а де програмування? Але потім побачив, що він здобув профільну освіту в Одеському політехнічному інституті, а в одному з інтерв'ю розповідав, що з дитинства хотів бути програмістом. Що ж, як бачимо, його мрія здійснилася... в Росії,

– зауважив Георгій Шабаєв.



Доманський отримав російський паспорт / Фото з фейсбуку Георгія Шабаєва

Журналіст додав, що Андрій Доманський комфортно облаштувався в країні-агресорці й живе доволі заможно. У витоках бази даних туроператорів видно, що ведучий подорожував до ОАЕ в січні 2024 року та провів 9 ночей у готелі InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa. На відпочинок він витратив майже пів мільйона рублів, що на той момент становило понад 5 тисяч доларів.



Доманський відпочивав в ОАЕ / Фото з фейсбуку Георгія Шабаєва

Андрій Доманський своєю успішністю й впізнаваністю мав би завдячувати Україні, однак він зробив інший вибір. Водночас цікаво, чи залишив телеведучий свій український паспорт, адже це допоможе йому подорожувати країнами Європи.

Що відомо про Андрія Доманського?

Телеведучий народився в Одесі, здобув освіту інженера. Спершу працював за фахом, а згодом прийшов на радіо. Через 10 років дебютував у програмі "Підйом" "Нового каналу" і надалі працював там у різних проєктах. Пізніше перейшов на "1+1", а згодом почав працювати на телеканалі "Інтер".

За період роботи на "Інтері" Андрій Доманський неодноразово потрапляв у скандали через просування пропагандистських наративів. Про один з таких розповідав ІМІ.

Після початку повномасштабного вторгнення Доманський записав відео, де українською звернувся до волонтерів. А пізніше зник з соціальних мереж. Слава Дьомін розповідав, що він виїхав до однієї з країн Балтії як багатодітний батько.