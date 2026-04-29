Багато хто з них виступав перед окупантами, робить незрозумілі заяви про мир й успішно ігнорує той факт, що Росія щодня вбиває мирних людей. Імена цих знаменитостей дуже відомі в Україні, однак на малій Батьківщині їх точно вже ніхто не хоче бачити. Далі у матеріалі 24 Канал розповість про таких зірочок зі статусами зрадників.

Лоліта Мілявська

Російська співачка народилась у Мукачево, що на Закарпатті. Дитинство та юність провела у Львові. У своїх коментарях вона неодноразово казала, що не сумує за Україну, однак на тему війни чомусь висловлюватись не хоче. Та така поведінка не стала на заваді того, що бажання Лоліти – щоб її прах розвіяли в Києві.

Лоліта Мілявська / Фото з соцмереж

Мирослава Карпович

Зірка серіалу "Татусеві доньки" народилась у Бердянську Запорізької області. Вона мовчить про війну і не зважає, що її рідне місто знаходиться під окупацією. Карпович внесли до бази "Миротворець" через незаконну гастрольну діяльність у тимчасово окупованому Криму.

Мирослава Карпович у базі "Миротворець" / Скриншот із сайту

Антоніна Паперна

Донька Ольги Сумської та Євгена Паперного уже давно живе у Росії. Там вона вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича. Війна не змінила позицію Паперної, адже вона продовжує будувати кар'єру у Росії й не говорить на тему війни.

Антоніна Паперна з чоловіком / Фото з соцмереж

Анна Асті

Популярна російська співачка родом із Черкас. Вона на собі відчула, що таке війна, адже 24 лютого 2022 року перебувала в Україні. Та це не змінило її планів, адже Асті повернулась до Росії й навіть, за чутками російських ЗМІ, уже встигла стати громадянкою країни-агресорки.

Анна Асті / Фото з соцмереж

Станіслав Бондаренко

Цього актора обожнювали не тільки в Росії, а й в Україні. Та і не дивно, адже Бондаренко народився у Дніпрорудному, що у Запорізькій області. Коли Станіславу було 11 років, родина переїхала до Москви.

Коли розпочалась повномасштабна війна, актор підтримав криваву політику Кремля й відверто наплював на місто, де він ріс.

Станіслав Бондаренко / Фото з соцмереж

Ігор Крутой

Російський композитор народився у місті Гайворон Кіровоградської області. Він навчався у низці українських навчальних закладів, а потім його кар'єра змінила вектор на Росію.

Висловлюючись про російсько-українську війну, Крутой сказав, що це "штучна спроба посварити два братніх народи". Чомусь він уникає того факту, що забув про те, як на рахунку РФ опинились тисячі вбитих українців. Композитор ще й сказав, що в Україні похований його батько, а також живе близький друг Рінат Ахметов.

Ігор Крутой / Фото з мережі

Джиган

Одесит із російським громадянством вдає вигляд, що у цьому світі нічого не відбувається. Він ні висловився про війну, ні не став на захист України. У Росії ж продовжує заробляти криваві рублі.

Джиган / Фото з Вікіпедії

Нонна Гришаєва

Ще одна зірка "Татусевих доньок", яка народилась в Одесі, спершу вирішила погратись у мовчанку. Та деколи бувають моменти, коли її висловлювання стають чіткою пропагандою РФ.

У 2025 році вона дала інтерв'ю, де сказала, що "народилась не в Україні, а в СРСР". Мовляв, в Одесі всі завжди розмовляли російською мовою, а україномовних туди "спеціально завезли".

Актору також занесли до бази "Миротворець" через пропаганду війни, російського фашизму та нацизму.

Нонна Гришаєва у базі "Миротворець" / Скриншот із сайту

Олександр Сєров

А цей артист родом із села Ковалівка, що у Миколаївській області. Раніше він працював одразу на дві країни – Україна та Росія. У Чернівцях керував ВІА "Черемош", де виступали Лідія та Ауріка Ротару, а от у сусідній країні розвивався як сольний виконавець.

Його внесли до бази "Миротворець" за "свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим. Незаконна концертна діяльність на території анексованого Криму". А коли почалась повномасштабна війна, то закликав до агресивних дій і окупації території України.

Олександр Сєров у базі "Миротворець" / Скриншот із сайту

Хто ще входить до списку російських зірок із українським корінням:

Галина Безрук (Краматорськ) – зірка серіалу "Будиночок на щастя" ще з 2014 року пробувала знайти себе у Росії. Сьогодні вона знімається на російських майданчиках і грає на театральних сценах.

– зірка серіалу "Будиночок на щастя" ще з 2014 року пробувала знайти себе у Росії. Сьогодні вона знімається на російських майданчиках і грає на театральних сценах. Регіна Тодоренко (Одеса) – колишня ведуча "Орла і Решки", яка вийшла заміж за росіянина, переїхала до РФ, сказала, що "не лізе у тему політики", а також стала громадянкою країни-агресорки.

– колишня ведуча "Орла і Решки", яка вийшла заміж за росіянина, переїхала до РФ, сказала, що "не лізе у тему політики", а також стала громадянкою країни-агресорки. Йолка (Ужгород) – напередодні повномасштабної війни була в Україні, але у квітні 2022 року виступала у Сочі. Після 2014 року вона перестала говорити про свою Батьківщину, і вишенька на торті – отримала російське громадянство.

– напередодні повномасштабної війни була в Україні, але у квітні 2022 року виступала у Сочі. Після 2014 року вона перестала говорити про свою Батьківщину, і вишенька на торті – отримала російське громадянство. Віталій Гогунський (Кременчук) – зірка серіалу "Універ" відкрито підтримує Росію у війні проти України, а також є прихильником російського режиму.

Очевидно, що у цьому списку ще мають бути Ані Лорак, Таїсія Повалій, Джигурда, Анастасія Стоцька, Анна Сєдокова, Стас Костюшкін, Ольга Красько та інші.