В России он выступил с новой программой "Вавилон" в клубе "Бейс", пишет российский сайт "Яндекс Афиша".

Кроме того, у него запланированы концерты еще в двух российских городах на май.

Джо Линн Тернер выступит в России / Скриншот с сайта

Вообще эта новость могла пройти мимо СМИ, однако одиозные заявления музыканта после концерта, которые он поспешил дать российским журналистам, не могут оставаться без внимания.

Сначала Тернер решил сравнить российскую и итальянскую культуры. Мол, есть много похожего.

У нас очень похожий тип культуры: семья, еда, религия и тому подобное. Поэтому я считаю русскую культуру очень глубокой, очень богатой, очень особенной,

– сказал пророссийский певец в комментарии "Пятому каналу".

Но на этом все не закончилось. Далее он продолжил восхвалять самих россиян, хотя забыл, что именно они каждый день уже более 10 лет убивают мирных украинцев. Как заверил музыкант, когда он встречает россиян, чувствует к себе такое же отношение, как и от итальянцев.

Все такие замечательные. Это точно как в моей итальянской семье. Поэтому я считаю это чем-то очень особенным в России,

– цинично подытожил экс-вокалист Deep Purple.

Стоит напомнить, что когда Россия аннексировала украинский Крым, Джо Линн не замедлил, и в первых рядах давал там концерты, добавляя, что "на полуострове не все так однозначно".

И заметим, что нынешние участники Deep Purple открыто заявили о поддержке Украины еще в начале полномасштабной войны.

Что известно о Джо Линне Тернере?