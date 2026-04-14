Действительно ли Канье Уэст перепел трек россиянина – узнавайте в материале 24 Канала.

Не пропустите Была в команде Кароль: финалистка "Голоса страны" выпустила песню о дружбе России и Беларуси

Англоязычная версия песни "Седая ночь" получила название Silver Night. В видео, распространяющемся по сети, Канье Уэст якобы исполняет ее на большом стадионе, а полный зал зрителей подпевает рэперу.

Позже оказалось, что видео создано с помощью искусственного интеллекта. Однако оно оказалось настолько реалистичным, что многие пользователи приняли фейковое выступление за настоящее.

Российские СМИ сообщают, что ролик в своих социальных сетях даже распространил российский рэпер и путинист Тимати, что еще больше привлекло внимание к нему.

Кроме того, в сети появилось видео, на котором Канье Уэст якобы поет англоязычную версию песни "Чужие губы" российской группы "Руки Вверх!", однако его также создал искусственный интеллект.

Последние новости о Канье Уэсте