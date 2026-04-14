Трубецкая презентовала песню под названием "Беларусь и Россия" несколько дней назад. Отрывок девушка опубликовала в социальной сети Threads, где ее и засыпали негативными комментариями.

В комментариях под сообщением Анны Трубецкой пользователи отмечают, что Беларусь провозгласила независимость в 1991 году и с тех пор является отдельным государством, поэтому они не понимают смысла ее новой песни.

Украинцы же признаются, что разочаровались в Анне. Многие следили за творчеством девушки еще со времен "Голоса страны" на "X-Фактора", поэтому им обидно от того, что певица поддерживает Россию, которая уже более 12 лет ведет войну против Украины, и поет о "братстве" страны-агрессора с Беларусью.

"Стыдно, что ты была в "Голосе страны". Позор", – написал продюсер Владимир Завадюк.

"В 1991 году Беларусь провозгласила свою независимость. Мы теперь отдельный народ, отдельное государство. Какой смысл таких песен? Братство народов? Так почему бы не "Беларусь и Украина"? Почему бы не "Беларусь и Латвия?"

"Жесть. А я следила за вашим путем еще со времен украинского "X-Фактора" и уважала ваше творчество. Обидно видеть, что сейчас вы поддерживаете сторону, которая ведет войну против моей страны".

"Осторожно, а то вдруг в Беларуси когда-то начнется "СВО", где будут убивать мирных людей, расстреливать гражданские машины, пускать ракеты в роддома, в дома, где спят обычные люди, беременные женщины, дети, посмотрим потом, о какой любви ты будешь петь".

Реакция сети на новую песню Анны Трубецкой / Скриншоты с Threads

В программе "Новое утро", выходящей на канале РТР-Беларусь, Трубецкая рассказывала, что идея песни появилась во время Дней культуры Новосибирска в Минске. Тогда певице предложили перепеть треки о Беларуси и России из репертуара коллег, а она решила написать собственную композицию.

Кто такая Анна Трубецкая?