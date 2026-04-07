Пара зарегистрировала свой брак в Санкт-Петербурге. Это произошло 6 апреля, о чем молодожены сообщили в соцсетях.
Не пропустите После резонансного интервью: всплыли скандальные истории сотрудничества брендов с Лизой Василенко
Артур и Анна расписались через 5 лет отношений. Предложение руки и сердца Бабич сделал Покров в мае 2025 года во время поездки на Алтай. Российское издание Spletnik пишет, что пара планирует свадьбу летом этого года.
Что известно о позиции Артура Бабича?
- Еще до начала полномасштабного вторжения Украины он переехал в Россию, где продолжил развивать карьеру блогера.
- После 24 февраля 2022 года мужчина переехал в США и придерживался позиции "голубя мира", почти не комментируя войну.
- В 2023 году его обвинили в "дискредитации ВС РФ" из-за того, что во время одного из стримов он в шутку спел гимн Украины.
- В то же время Бабич неоднократно говорил, что хотел бы вернуться в Россию.
- Уже в декабре 2025 года он получил российский паспорт. Теперь блогер должен соблюдать все законы России и говорил, что готов даже идти воевать против Украины. Артур Бабич открыто заявлял, что теперь Россия для него – родной дом.