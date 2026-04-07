В то же время в сети начали всплывать и менее положительные отзывы. В публичном пространстве появились противоречивые истории о работе Василенко с брендами. В частности, говорится о случаях срыва рекламных интеграций, передает 24 Канал.
Лиза Василенко делает шаги на возвращение в украинское инфопространство, поэтому не можем забывать эти ситуации и ее позицию относительно Украины.
Мы пообщались с Юлией Виноградовой, которую "кинула" Лиза Василенко, о чем ифлюенсер-маркетолог накануне рассказала в Threads. В комментарии нашей редакции женщина поделилась подробностями сотрудничества с блогером.
Как Василенко "кидала" украинские бренды на деньги?
Юлия Виноградова работает в области инфлюенс-маркетинга уже восемь лет и сотрудничала с тысячами блогеров. И, по ее словам, Лиза Василенко – единственный блогер за всю ее карьеру, который взял оплату, не выполнил обязательств и заблокировал ее.
Сотрудничество началось в феврале 2018 года: Виноградова вела переговоры по рекламной интеграции для бренда дизайнерских подарков. Общение сначала складывалось хорошо – Василенко имела собственные предложения по формату рекламы.
Однако дальше начались проблемы. Посылку с продуктом отправляли трижды – и трижды она вернулась отправителю: Василенко не забрала ее с почты. Каждый раз находилось объяснение: праздники, технические сбои. В конце концов бренд организовал доставку курьером, согласовав время. Курьер ждал под домом – Василенко так и не вышла и не отвечала на звонки.
Когда я написала: верни средства, которые я оплатила за рекламу, – она вышла на связь и сказала, что у нее есть наш продукт и она сделает сторис. Я согласилась. После этого она просто исчезла,
– поделилась Виноградова.
Для маркетологини убытки составляли три тысячи гривен – на тот момент существенная сумма при месячном заработке 15-17 тысяч. Чтобы не подводить клиента, Юлия покрыла расходы из собственного кармана и никому не рассказала об этих проблемах.
Заметим, что ее переписка с Василенко продолжалась с февраля по май – без результата. Однако через некоторое время девушка все же вернула средства маркетологу.
Переписка Юлии Виноградовой с Лизой Василенко / Фото из личного архива маркетолога
В то же время после публикации Виноградовой в Threads в комментариях начали появляться похожие свидетельства от других людей.
Украинский бренд женского белья и купальников Di Helen подтвердил аналогичную ситуацию: оплата за рекламу прошла, но блогерша исчезла. Деньги вернули только через несколько месяцев – и то из-за вмешательства певицы Анны Тринчер, с которой бренд позже сотрудничал.
Среди тех, кто также поделился негативным опытом, – инфлюенсерка Алина Френдий, магазин кроссовок Snapthatback, фотограф Арина Калашникова, блогер Лиза, известная как победительница шоу "Любовь по-новому", и другие.
Пользователи рассказали о негативном опыте сотрудничества с Лизой Василенко / Скриншоты с Threads
Поэтому можно сделать вывод, что подобные истории – не исключение, а тенденция, которая прослеживается в сотрудничестве с Лизой Василенко. В интервью Василию Тимошенко Василенко сама рассказала, как не появилась на съемке клипа коллеги Ани Тринчер без предупреждения.
Что известно о позиции Лизы Василенко?
- Лиза Василенко получила известность в Украине благодаря роли Лолы в сериале "Школа". Впоследствии она переехала в Россию, где развивала карьеру блогера.
- Еще до полномасштабного вторжения актриса попадала в публичные скандалы из-за своих высказываний о жизни в России. "Уж лучше сдохнуть здесь, чем в Украине", – говорила она в интервью московскому проекту "Пушка".
- После 24 февраля 2022 года ее риторика изменилась. Василенко выехала из России, начала публично говорить о войне и в одном из интервью признала, что сожалеет о своих предыдущих заявлениях.
- В то же время в публичном пространстве и в дальнейшем возникали дискуссии относительно ее позиции и поведения – в частности из-за использования русского языка, публикации русскоязычного контента и отношений с известным рэпером Моргенштерном.
- Сейчас Василенко живет в Лондоне. Она заявила, что больше не поддерживает контактов с российскими коллегами и признала, что в свое время сделала ошибку, переехав в Россию.