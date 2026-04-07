В то же время в сети начали всплывать и менее положительные отзывы. В публичном пространстве появились противоречивые истории о работе Василенко с брендами. В частности, говорится о случаях срыва рекламных интеграций, передает 24 Канал.

К теме От скандальных фраз до слез и раскаяния: что звезда "Школы" Лиза Василенко говорила об Украине

Лиза Василенко делает шаги на возвращение в украинское инфопространство, поэтому не можем забывать эти ситуации и ее позицию относительно Украины.

Мы пообщались с Юлией Виноградовой, которую "кинула" Лиза Василенко, о чем ифлюенсер-маркетолог накануне рассказала в Threads. В комментарии нашей редакции женщина поделилась подробностями сотрудничества с блогером.

Как Василенко "кидала" украинские бренды на деньги?

Юлия Виноградова работает в области инфлюенс-маркетинга уже восемь лет и сотрудничала с тысячами блогеров. И, по ее словам, Лиза Василенко – единственный блогер за всю ее карьеру, который взял оплату, не выполнил обязательств и заблокировал ее.

Сотрудничество началось в феврале 2018 года: Виноградова вела переговоры по рекламной интеграции для бренда дизайнерских подарков. Общение сначала складывалось хорошо – Василенко имела собственные предложения по формату рекламы.

Однако дальше начались проблемы. Посылку с продуктом отправляли трижды – и трижды она вернулась отправителю: Василенко не забрала ее с почты. Каждый раз находилось объяснение: праздники, технические сбои. В конце концов бренд организовал доставку курьером, согласовав время. Курьер ждал под домом – Василенко так и не вышла и не отвечала на звонки.

Когда я написала: верни средства, которые я оплатила за рекламу, – она вышла на связь и сказала, что у нее есть наш продукт и она сделает сторис. Я согласилась. После этого она просто исчезла,

– поделилась Виноградова.

Для маркетологини убытки составляли три тысячи гривен – на тот момент существенная сумма при месячном заработке 15-17 тысяч. Чтобы не подводить клиента, Юлия покрыла расходы из собственного кармана и никому не рассказала об этих проблемах.

Заметим, что ее переписка с Василенко продолжалась с февраля по май – без результата. Однако через некоторое время девушка все же вернула средства маркетологу.

Переписка Юлии Виноградовой с Лизой Василенко / Фото из личного архива маркетолога

В то же время после публикации Виноградовой в Threads в комментариях начали появляться похожие свидетельства от других людей.

Украинский бренд женского белья и купальников Di Helen подтвердил аналогичную ситуацию: оплата за рекламу прошла, но блогерша исчезла. Деньги вернули только через несколько месяцев – и то из-за вмешательства певицы Анны Тринчер, с которой бренд позже сотрудничал.

Среди тех, кто также поделился негативным опытом, – инфлюенсерка Алина Френдий, магазин кроссовок Snapthatback, фотограф Арина Калашникова, блогер Лиза, известная как победительница шоу "Любовь по-новому", и другие.

Пользователи рассказали о негативном опыте сотрудничества с Лизой Василенко / Скриншоты с Threads

Поэтому можно сделать вывод, что подобные истории – не исключение, а тенденция, которая прослеживается в сотрудничестве с Лизой Василенко. В интервью Василию Тимошенко Василенко сама рассказала, как не появилась на съемке клипа коллеги Ани Тринчер без предупреждения.

Что известно о позиции Лизы Василенко?