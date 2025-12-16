Пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Бабича. Теперь блогер официально стал россиянином.
Не пропустите Русский язык, гражданство, "зрада": что Олег Винник рассказал в первом за 2 года интервью
Артур Бабич опубликовал фотографию, где держит российский паспорт и улыбается. Блогер рад, что стал россиянином, несмотря на то, что его Родина ежедневно страдает от российских ракет и дронов.
Это был непростой путь, но он многому меня научил. Для меня это не просто документ – это о людях рядом и стране, которую я выбрал и считаю своим домом. Я благодарен за все, что прошел, и иду дальше уже спокойнее и увереннее,
– написал он.
Артур Бабич с российским паспортом / Фото из телеграм-канала блогера
Напомним, что в марте Бабич поделился, что подал документы на получение российского гражданства. Теперь блогер вынужден соблюдать все законы России, в частности может пойти на войну против Украины.
Что известно об Артуре Бабиче?
В 2018 году Артур Бабич создал аккаунт в Musical.ly (теперь TikTok) и начал снимать юмористические видео.
В 2020 году парень получил приглашение стать участником российского тиктокерского дома Dream Team House, одним из основателей которого является блогер Даниил Милохин, и переехал в Москву.
В том же году Бабич начал музыкальную карьеру.
После начала полномасштабного вторжения Артур уехал в США и выбрал позицию "голубя мира". В 2023 году блогера обвинили в "дискредитации ВС РФ", ведь во время стрима он в шутку исполнил Гимн Украины.
В сентябре 2024 года Бабич заявил, что хотел бы вернуться в Россию, и что готов отказаться от украинского гражданства ради российского. Более того, блогер отметил, что готов служить в армии.