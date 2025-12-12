24 Канал собрал главные тезисы из интервью Олега Винника, которые он дал для Юлии Гаюн на "РБК-Украина Life".

К слову После слухов о провале: Олег Винник сделал громкое заявление о своих концертах в Европе

Почему вышел на связь после длительного молчания?

Для Олега Винника это первое интервью за последние 2 года. Певец был не слишком активным в общении с журналистами и до полномасштабного вторжения, поэтому этот шаг многих удивил. Артист объяснил, почему решил дать интервью.

Хватит молчать! Меня уже настолько все похейтили. Журналисты придумывали, врали и врут до сих пор. Похоронили, диагнозы поставили. Мне кажется, это на фоне большого горя. Люди хотят услышать от меня напрямую,

– сказал Винник.

Также интересно, что в этот раз в кадре с Олегом была Таюне – его жена.



Олег Винник и Таюне / Скриншот из видео

Как для Винника началась полномасштабная война?

Певец наконец рассказал собственную версию того, как он встретил полномасштабное вторжение и уехал из страны. По словам Винника, он планировал возвращаться в Берлин еще 23 февраля, но самолеты уже не летали.

Он с женой ночевал в отеле и утром 24 февраля понял, что пришла война. Прежде всего он позвонил бывшему другу и продюсеру Александру Горбенко.

Интересно, что Таюне в интервью говорит, что Винник не бежал к телефону снимать видео, а помогал людям и "вывез много людей". Но на самом деле "много людей" – это две семьи – самого Олега Винника и Александра Горбенко.

Как можно выехать из нашей страны под пледиком или в багажнике? Говорить такое – просто неуважение к нашим пограничникам,

– сказал Винник.

Почему прекратилась дружба с Горбенко?

Жена Олега Винника рассказала, что они приютили у себя Александра Горбенко и его семью. Они пробыли под одной крышей около двух недель.

"Но было много разных нюансов. Там у семьи были проблемы с алкоголем. Однажды вечером они поссорились между собой очень сильно. А это немецкий дом. Я очень испугалась, что приедут полицейские, потому что разбираться будут уже с нами, ведь квартира наша. Олег сказал, что в нашей квартире так себя не ведут", – заявила Таюне.

По словам Таисии, на следующий день уже никого не было. Бывший продюсер артиста с семьей просто уехал из дома, не сказав ни слова.

Какое гражданство у Олега Винника?

Я являюсь гражданином Украины. С 2000 года проживаю в Германии как резидент. Если ты становишься на постоянный учет в Германии в украинском посольстве, то по закону ты должен сдать свой внутренний паспорт. У меня его забрали в 2000 году и до сих пор мы живем по загранпаспорту,

– объяснил артист.

Олег Винник добавил, что с 2009 года имеет право получить немецкое гражданство. Но он считает, что остается украинцем и платит налоги как в Украине, так и Германии.

Возмутительное заявление о русском языке

Олег Винник в интервью заявил, что было бы неуместно, если бы сейчас в Украине запретили общаться на русском. Также он и его жена начали спекулировать на теме русскоязычных военных.

Это славяне. Это болезненная тема, но не может такого быть, чтобы тогда, когда у нас огромное горе, мы брали язык как за врага. Не язык на нас напал, а другая нация, Россия. И даже не Россия, а Путин, власть,

– заявил Винник.

В то же время и Олег, и Таюне жаловались, что к ним относились предвзято из-за общения на украинском языке. И напоминали о том, как Винник поддерживал украиноязычный контент до полномасштабного вторжения. Однако в таком случае его позиция кажется непоследовательной.

Интересным показался и момент, когда Олег Винник запутался в истории и сказал, что Украина обрела независимость в 1992 году.

Относительно песен на русском языке: Олег Винник объяснил, что исполняет эти хиты для того, чтобы вернуть фанатов в мирные времена.

Нынешняя карьера Олега Винника

Первые годы полномасштабной войны певец поставил на паузу свою карьеру, потому что считал, что это не время для танцев и развлечений. Но сейчас певец едет в тур по Германии, а на 2026 год планирует выступать в Испании.

Я знаю, что я приеду в свою страну, что бы обо мне не говорили, и что бы не придумывали. Я это сделаю. Но прошло 3 года и мне ни один организатор из Украины не позвонил. Я – не организатор, я могу прийти и спеть,

– так Олег Винник ответил на вопрос, почему он не приезжает в Украину.

Также Олег Винник отверг мысли, будто его тур проваливается или не удается. Он напомнил, что начинает все с нуля.

О статусе "предателя"

Олег Винник эмоционально реагирует на упреки в "измене", но и говорит, что ему уже безразлично, кто и что о нем говорит. Он призывает просто проверить, как помогал ВСУ во время полномасштабной войны.

Это оскорбительно. Я не считаю себя предателем и никогда не буду считать, где бы я ни жил. Предатель – это тот, кто на той стороне, кто предает свою страну. Я никогда не отрекался от этой страны. Я делаю то, что могу. Но в конце концов, прозрение будет,

– считает артист.

Олег Винник добавил, что его нельзя назвать предателем просто за то, что он сейчас живет в Германии, ведь это его страна уже на протяжении 25 лет. Он вспоминает, как в начале карьеры выступал с мюзиклами в главной роли и называл себя украинцем, а в гримерке держал сине-желтый флаг.

Артист считает, что его называют предателем только потому, что "кто-то" постоянно натравливает на него украинцев и провоцирует хейт.

О коллегах и ссоре с Олей Поляковой

Олег Винник признался, что не чувствовал себя честно оцененным среди коллег в украинском шоубизнесе. Однако в этом он и не нуждался, ведь важнее была оценка от зрителя.

"Олега сейчас нет, и это очень заметно", – сделала Таюне громкое заявление о нынешнем шоубизе в Украине.

Олег Винник сейчас поддерживает связь с Андреем Данилко, Анатолием Матвийчуком, Ольгой Сумской, Петром Магой. Зато певца удивило то, как о нем высказывалась Оля Полякова.

Она меня оскорбила публично. Она там что-то придумала и рассказала. Почему? Мы даже в начале войны общались,

– вспоминает артист.

Олег Винник вспомнил претензию коллеги якобы о том, что певец кинул ее на 150 тысяч долларов и не приехал на съемки клипа. Артист это опровергает: он говорит, что клип был снят, он сделал песню. Оля не выпустила все это, ведь трек был русскоязычным.

Что со здоровьем Олега Винника?

Ранее Олег Винник не слишком следил за своим состоянием здоровья, потому что был занят работой. В конце концов, это привело к ухудшению. Все это начало влиять и на концерты и выступления.

Об этом мало кто знает. Я не хочу называть эти болезни, потому что снова все перекрутят и сделают из меня посмешище. В начале войны я был вообще не в состоянии, – сказал артист.

Напоследок Олег Винник сказал, что слава – это ноша и крест. Он признался, что прошлого уже не вернуть, поэтому будет жить и творить дальше.