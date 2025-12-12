Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал РБК-Украина LIFE.

Олег Винник заявил, что 64 из 115 его песен написаны на русском языке, и добавил, что отказываться от них не собираться, ведь люди якобы просят не переводить эти треки.

Жена Винника Таюна поделилась, что с рождения разговаривала на украинском языке, из-за чего ее травили.

Враг может говорить не только на русском языке. И на украинском в спину дают. Поэтому это не язык враг,

– сказала она.

Певец считает, что запрет на общение на русском языке был бы неуместен.

Вместе с женой Винник начал спекулировать на теме русскоязычных военных. Однако журналистка отметила, что наши защитники и защитницы делают максимум на фронте, а минимум гражданских украинцев – говорить на украинском.

В то же время Олег отметил, что должен быть государственный язык, и вспомнил, что ранее выступал за то, чтобы весь контент в Украине был украиноязычным.

Но есть другое дело – не запрещать другой язык. Кто хочет – изучайте русский язык, открывайте частные школы. Это очень хорошо. Тем более в Украине огромный процент людей разговаривал и до сих пор разговаривает на русском языке. Это славяне. Это больная тема, но не может такого быть, чтобы тогда, когда у нас огромное горе, мы брали язык как за врага. Не язык на нас напал, а другая нация, Россия. И даже не Россия, а Путин, власть,

– заявил Винник.

