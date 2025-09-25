Кроме того, артист загадал еще и свою любимую Таюне, а в комментариях разгорелись настоящие баталии, пишет Show24 со ссылкой на тикток артиста.
Винник опубликовал видео, которое снял в Берлине (эта геолокация указана под роликом). Артист предстал в черной футболке, с зачесанными волосами и в темных очках. Он спел свой хит "Нино", однако на русском языке.
Олег Винник спел на русском: смотрите видео онлайн
Ранее артист уже пел на русском. 14 февраля он выступал в Праге, где исполнял песни как на русском, так и на украинском языках. И в телеграмм-канале KIRS_TV напомнили, что в своем первом интервью во время войны Олег Винник высказывал мнение о своих русскоязычных песнях. Он говорил, что не будет переводить старые треки, но и не будет петь их на концертах.
Но и этим не ограничилось. Исполнитель подписал видео и вспомнил о своей жене Таюне.
Каждый шаг – легче, когда рядом есть та, что держит тебя сердцем.идем оба, а Таюне еще и снимает. И в этом простом мгновении – любовь, тепло и настоящая жизнь,
– подчеркнул Винник.
И очевидно, что в комментариях разгорелся спор между сторонниками певцами и теми, кто не одобряет его действий.
- "Олег Винник в реках. Я в раю?".
- "Я одна ждала "Нино, мне не все равно?" или это уже глюк, что все артисты переводят свои песни?"
- "Bravo, Артист!!! Вот это называется БЫТЬ СОБОЙ!!! И пусть себе в Мире болтают, а Ты живи, пой собственные песни в той форме, в которой они были Тобой рождены... с любовью к Своим Людям и безграничной любовью к Самой дорогой!!!"
- "Христос Воскрес и Олег тоже решил воскреснуть".
- "Олег, если честно, эта песня с недавних пор вызывает не очень приятные ассоциации из-за личности человека, которому посвящена. Ваше право, и хотелось бы, чтобы вы избегали именно ее использования в дальнейшем".
- "Вы же сами в интервью говорили, что не будете больше петь на русском, а теперь что? Очень обидно, что Вы не держите слово... хотелось, чтобы Вы наконец поняли, что Украина изменилась, украинцы также, это уже все не актуально. Я не хочу никого обижать, а еще больше не хочу разочаровываться".
Что известно о жизни Олега Винника за рубежом?
- 26 февраля 2022 года певец выехал в Германию и исчез с радаров публичности. По его словам, он выехал из Украины законно, ведь является резидентом Германии.
- Однако экс-продюсер артиста рассказал совсем другую историю выезда певца за границу. По его словам, Винник выехал из Киева 24 февраля в 7:00 утра в сопровождении семьи продюсера. За рулем автомобиля якобы была жена Олега, певица Таюне. Экс-продюсер утверждает, что певец выгнал его семью на улицы Берлина всего через четыре дня после их отъезда из Украины.
- Олег Винник говорил, что за границей лечит редкую болезнь, и отверг слухи об онкологии. Позже исполнитель рассказал, что никуда не убегал, и, находясь за границей, продолжает участвовать к поддержке украинской армии.