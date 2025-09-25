Кроме того, артист загадал еще и свою любимую Таюне, а в комментариях разгорелись настоящие баталии, пишет Show24 со ссылкой на тикток артиста.

Не пропустите Герой мема "Я в Польше" снова пересек украино-польскую границу

Винник опубликовал видео, которое снял в Берлине (эта геолокация указана под роликом). Артист предстал в черной футболке, с зачесанными волосами и в темных очках. Он спел свой хит "Нино", однако на русском языке.

Олег Винник спел на русском: смотрите видео онлайн

Ранее артист уже пел на русском. 14 февраля он выступал в Праге, где исполнял песни как на русском, так и на украинском языках. И в телеграмм-канале KIRS_TV напомнили, что в своем первом интервью во время войны Олег Винник высказывал мнение о своих русскоязычных песнях. Он говорил, что не будет переводить старые треки, но и не будет петь их на концертах.

Но и этим не ограничилось. Исполнитель подписал видео и вспомнил о своей жене Таюне.

Каждый шаг – легче, когда рядом есть та, что держит тебя сердцем.идем оба, а Таюне еще и снимает. И в этом простом мгновении – любовь, тепло и настоящая жизнь,

– подчеркнул Винник.

И очевидно, что в комментариях разгорелся спор между сторонниками певцами и теми, кто не одобряет его действий.

"Олег Винник в реках. Я в раю?".

"Я одна ждала "Нино, мне не все равно?" или это уже глюк, что все артисты переводят свои песни?"

"Bravo, Артист!!! Вот это называется БЫТЬ СОБОЙ!!! И пусть себе в Мире болтают, а Ты живи, пой собственные песни в той форме, в которой они были Тобой рождены... с любовью к Своим Людям и безграничной любовью к Самой дорогой!!!"

"Христос Воскрес и Олег тоже решил воскреснуть".

"Олег, если честно, эта песня с недавних пор вызывает не очень приятные ассоциации из-за личности человека, которому посвящена. Ваше право, и хотелось бы, чтобы вы избегали именно ее использования в дальнейшем".

"Вы же сами в интервью говорили, что не будете больше петь на русском, а теперь что? Очень обидно, что Вы не держите слово... хотелось, чтобы Вы наконец поняли, что Украина изменилась, украинцы также, это уже все не актуально. Я не хочу никого обижать, а еще больше не хочу разочаровываться".

Что известно о жизни Олега Винника за рубежом?