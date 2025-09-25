Крім того, артист загадав ще й свою кохану Таюне, а в коментарях розгорілись справжні баталії, пише Show24 з посиланням на тікток артиста.

Винник опублікував відео, яке відзняв у Берліні (ця геолокація зазначена під роликом). Артист постав у чорній футболці, зачісаним волоссям і в темних окулярах. Він заспівав свій хіт "Ніно", однак російською мовою.

Олег Винник заспівав російською: дивіться відео онлайн

Раніше артист вже співав російською. 14 лютого він виступав у Празі, де виконував пісні як російською, так і українською мовами. Та У телеграм-каналі KIRS_TV нагадали, що у своєму першому інтерв'ю під час війни Олег Винник висловлював думку щодо своїх російськомовних пісень. Він казав, що не перекладатиме старих треків, але й не співатиме їх на концертах.

Але і цим не обмежилось. Виконавець підписав відео і згадав про свою дружину Таюне.

Кожен крок – легший, коли поруч є та, що тримає тебе серцем.Ідемо обоє, а Таюне ще й знімає. І в цій простій миті – любов, тепло і справжнє життя,

– підкреслив Винник.

Та очевидно, що у коментарях розгорілась суперечка між прихильниками співаками й тими, хто не схвалює його дій.

"Олег Вииник в реках. Я в раю?".

"Я одна чекала на "Ніно, мені не все одно?" чи то вже глюк, що всі артисти перекладають свої пісні?"

"Bravo, Артисте!!! Ось це називається БУТИ СОБОЮ!!! І нехай собі у Світі балакають, а Ти живи, співай власні пісні у тій формі, в якій вони були Тобою народжені.. з любов'ю до Своїх Людей і безмежним коханням до Найдорожчої!!!"

"Христос Воскрес і Олег теж вирішив воскреснуть".

"Олеже, якщо чесно, ця пісня віднедавна викликає не дуже приємні асоціації через особистість людини, якій присвячена. Ваше право, та хотілося б, щоб ви уникали саме її використання надалі".

"Ви ж самі в інтерв'ю говорили, що не будете більше співати російською, а тепер що? Дуже прикро, що Ви не тримаєте слово.. хотілося, щоб Ви нарешті зрозуміли, що Україна змінилась, українці також, це вже все не актуально. я не хочу нікого ображати, а ще більше не хочу розчаровуватись".

