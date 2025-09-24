Лише нещодавно хлопець після "мандрівки" містами Європи повернувся до України, а сьогодні знову вирушив із валізою до Польщі, пише Show24 з посиланням на тікток.
Хлопець декілька годин тому опублікував два нових відео у яких повідомив, що вдруге за останній час перетнув україно-польський кордон.
Валентин Войтун знову поїхав до Польщі: дивіться відео онлайн
Мені поставили ту саму печатку, знову те саме місце, і я знову у Польщі. Можете мене привітати. Щастя, здоров'я і моя дорога продовжується далі. Ціла Європа буде у Валікові,
– зазначив блогер.
У другому відео Валентин зазначив, що про те, що він у Польщі, знають вже всі. Виявилось, що прикордонна служба пропустила юнака з подом (електронкою – ред. 24 Канал) і "жижою" (ліквідом – ред. 24 Канал).
Цього разу пройшло все ідеально. Вертали всього один раз. А так усе супер, – додав хлопець.
Войтун повідомив, що усі деталі про його поїздку є в телеграм-каналі.
Редакція 24 Каналу надіслала запит на приєднання до каналу, однак наразі не отримала до нього доступу.
Цікаво, що днями до блогера приїжджала команда "Суспільне Чернівці", щоб взяти у нього інтерв'ю.
Під відео люди залишили багато смішних коментарів.
- "Сьогодні вночі у поляків буде повітряна тривога".
- "Він країни швидше міняє, ніж я шкарпетки".
- "Друге нашестя Валіка Польща не переживе".
- "Навіть німці 2 рази не нападали на Польщу".
- "І знову вся Європа напряглась".
Хто такий Валентин Войтун?
- Хлопець має 21 рік і родом він із Чернівецької області. В Україні займається блогерством, знімає смішні ролики та показує своє життя.
- Завдяки дозволу уряду виїжджати за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, Валентин виїхав з України. Ця поїздка принесла йому справжню славу, адже відео з фразою "Я в Польщі" стало справжнім мемом.
- За час мандрівки Войтун встиг побувати не тільки у Польщі, а й Чехії та Німеччині. Він дав коментар "Радіо Свобода", де пояснив, що за кордоном хоче заробити 30-40 тисяч євро, бо мріє про власний будинок або квартиру, а також хоче відкрити заклад.