Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомило в телеграм-каналі, передає 24 Канал.

Під час моніторингу команда PlayCity виявила, що Анна Алхім рекламувала азартні ігри в інстаграм-сториз.

У Мінцифрі розповіли, що за пів року агентство оштрафувало 14 блогерів, вебсайтів і медіа. Загальна сума штрафу – 67,2 мільйона гривень. PlayCity фіксує порушення закону завдяки скаргам українців.

Нагадаємо, в Україні заборонено показувати інтерфейс гри чи виграші, обіцяти бонуси або "гру безоплатно", просувати бренди без української ліцензії чи маскувати рекламу під особистий досвід,

– наголосили у міністерстві.

Кого ще оштрафували за незаконну рекламу казино?