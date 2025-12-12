Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомило в телеграм-каналі, передає 24 Канал.
Під час моніторингу команда PlayCity виявила, що Анна Алхім рекламувала азартні ігри в інстаграм-сториз.
У Мінцифрі розповіли, що за пів року агентство оштрафувало 14 блогерів, вебсайтів і медіа. Загальна сума штрафу – 67,2 мільйона гривень. PlayCity фіксує порушення закону завдяки скаргам українців.
Нагадаємо, в Україні заборонено показувати інтерфейс гри чи виграші, обіцяти бонуси або "гру безоплатно", просувати бренди без української ліцензії чи маскувати рекламу під особистий досвід,
– наголосили у міністерстві.
Кого ще оштрафували за незаконну рекламу казино?
Штраф у розмірі 4,8 мільйона гривень за незаконну рекламу казино також отримали такі блогерки: Сімбочка, Русалочка XL, Даріана Корецька, Олександра Гілка, Лідія Рома, Константинова Владислава.
Сімбочці до того ж заблокували сторінку в інстаграмі. Сама ж блогерка вважає, що несправедливо отримала штраф: "Ясно, що реклама казино – це погано, але агенція, яка це робить, сама покриває казино. Тому там подвійні стандарти".
Сімбочка зізнавалась, що переживала депресію, адже в неї "відібрали" дохід. Річ у тім, що блогерка також несе відповідальність за дитину. Вона має доньку Софію від виконавця PARFENIUK.