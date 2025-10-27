Анна Алхім стала відомою завдяки блогу, який веде в інстаграмі вже кілька років. Також вона була учасницею різних шоу. Блогерка зізнавалась, що почала подобатися собі у дзеркалі у 2023 році. До цього ж зірка соцмереж зробила кілька пластичних операцій та уколи краси. Який вигляд вона мала раніше – дивіться у матеріалі 24 Каналу.

До слова Де зараз Андре Тан, який виїхав з України

Анна Алхім тричі робила пластичну операцію на грудях – мамопластику. Уперше блогерка зменшила груди після того, як народила сина й завершила грудне вигодовування, вдруге – виправила їхню форму, а втретє також удосконалила деталі.



Анна Алхім до пластики / Фото Acmodasi

У 2016 році Анна Алхім робила ліпосакцію, але залишилась незадоволена результатом. Тому у 2024 зробила в Дубаї пластику підборіддя.



Анна Алхім до пластики / Фото Acmodasi

Блогерка готова удосконалюватися й надалі. Зокрема, вона б хотіла зробити пластичну операцію на животі.

Я настільки легковажно до цього ставлюся. Я навіть кажу: "Можна я не здаватиму аналізи перед операцією?". Я роблю все це з легкістю, занурююся в це,

– казала Алхім.



Анна Алхім до пластики / Фото з інстаграму Анни Алхім

Окрім того, Анна Алхім зробила інтимну пластику (лабіопластику) і міркує над тим, щоб зробити ін'єкції сідниць. За її словами, лабіопластика була найскладнішою з усіх хірургічних втручань.



Анна Алхім до пластики / Фото з інстаграму Анни Алхім

Зараз Анна Алхім швидше асоціюється зі скандалами, у які потрапляє через толерування російського контенту під час повномасштабної війни. Зокрема, нещодавно вона співала пісню Поліни Гагаріної, прихильниці путінського режиму.