Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Алхім. Путініст виступив у Дубаї 1 листопада.

Своїм вчинком Анна Алхім вкотре розлютила мережу. Блогерку, зокрема, критикують в Threads.

"Алхім відверто пробила дно. А найсумніше те, що дуже багато людей це підтримують і ще досі вважають, що "музика поза політикою". Боже, та що ж ще має статися, щоб до людей дійшов рівень "пізд*ца".

"Алхім знову тусила під росіянина, який відкрито підтримує війну проти України. Виходить як: українці роблять їй перегляди, український бізнес оплачує рекламу, вона купує квиток на концерт прихильника "СВО", той платить податок у РФ або донатить на зброю, якою вбивають тих самих українців, що роблять їй перегляди".

Анна Алхім на концерті Xolidayboy: відео з інстаграму блогерки

Анна Алхім на концерті Xolidayboy: відео Instamania

Що відомо про Xolidayboy (Івана Ржевського)?