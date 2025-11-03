Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Алхім. Путініст виступив у Дубаї 1 листопада.
Не пропустіть Скандальна Алхім порушила мовний закон: який штраф загрожує блогерці
Своїм вчинком Анна Алхім вкотре розлютила мережу. Блогерку, зокрема, критикують в Threads.
- "Алхім відверто пробила дно. А найсумніше те, що дуже багато людей це підтримують і ще досі вважають, що "музика поза політикою". Боже, та що ж ще має статися, щоб до людей дійшов рівень "пізд*ца".
- "Алхім знову тусила під росіянина, який відкрито підтримує війну проти України. Виходить як: українці роблять їй перегляди, український бізнес оплачує рекламу, вона купує квиток на концерт прихильника "СВО", той платить податок у РФ або донатить на зброю, якою вбивають тих самих українців, що роблять їй перегляди".
Анна Алхім на концерті Xolidayboy: відео з інстаграму блогерки
Анна Алхім на концерті Xolidayboy: відео Instamania
Що відомо про Xolidayboy (Івана Ржевського)?
- Іван Ржевський народився 2 травня 2000 року в Севастополі.
- Ржевський відкрито підтримав Володимира Путіна і повномасштабне вторгнення Росії проти України у травні 2024 року: "Хочу заявити, що є патріотом. Я всією душею і серцем люблю свою країну і, безумно, підтримую абсолютно всі дії нашого головнокомандувача, президента Володимира Володимировича Путіна, зокрема "спеціальну військову операцію". Всіх люблю і чекаю на концертах".
- Іван продовжує активно гастролювати Росією. Навесні 2024 року зіграв благодійний концерт, кошти з якого пішли на допомогу жителям Бєлгорода і "всім, хто постраждав від атак ЗСУ".
- 12 червня 2025 року, в День Росії, Іван назвав державу-терористку своїм "домом".