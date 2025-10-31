Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила народна депутатка України Наталія Піпа, передає 24 Канал. Який штраф може заплатити блогерка – дізнавайтеся у матеріалі.

На блогерку Алхім мовна омбудсменка склала акт і протоколи за порушення мовного закону. Блогерка веде діяльність мовою Росії. Таке рішення ухвалила мовна омбудсменка. Тепер Алхім загрожує штраф,

– йдеться у дописі Наталії Піпи.

Зазначимо, що за перше порушення мовного закону передбачається штраф від 3400 до 8500 гривень, а за повторне – від 8500 до 11 900 гривень.

Анна Алхім відома тим, що продовжує створювати контент російською мовою і слухати російські пісні публічно. Через таку позицію блогерка неодноразово потрапляла у скандали, але змінюватись вона не збирається.

Наприклад, нещодавно Алхім опублікувала в інстаграмі відео, де співає пісню "Спектакль окончен" Поліни Гагаріної, яка підтримує путінський режим і війну Росії проти України.

Проти Анни Алхім відкрили три кримінальні провадження