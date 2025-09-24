Только недавно парень после "путешествия" по городам Европы вернулся в Украину, а сегодня снова отправился с чемоданом в Польшу, пишет Show24 со ссылкой на тикток.

Может заинтересовать Новый ведущий "Кто сверху" Дантес признался, боится ли, что его будут сравнивать с Притулой

Парень несколько часов назад опубликовал два новых видео в которых сообщил, что второй раз за последнее время пересек украино-польскую границу.

Валентин Войтун снова поехал в Польшу: смотрите видео онлайн

Мне поставили ту же печать, снова то же место, и я снова в Польше. Можете меня поздравить. Счастья, здоровья и моя дорога продолжается дальше. Вся Европа будет в Валикове,

– отметил блогер.

Во втором видео Валентин отметил, что о том, что он в Польше, знают уже все. Оказалось, что пограничная служба пропустила юношу с подом (электронкой – ред. 24 Канал) и "жижей" (ликвидом – ред. 24 Канал).

На этот раз прошло все идеально. Возвращали всего один раз. А так все супер, – добавил парень.

Валентин Войтун снова приехал в Польшу: смотрите видео онлайн

Войтун сообщил, что все детали о его поездке есть в телеграмм-канале.

Редакция 24 Канала направила запрос на присоединение к каналу, однако пока не получила к нему доступа.

Интересно, что на днях к блогеру приезжала команда "Общественное Черновцы", чтобы взять у него интервью.

Под видео люди оставили много смешных комментариев.

"Сегодня ночью у поляков будет воздушная тревога".

"Он страны быстрее меняет, чем я носки".

"Второе нашествие Валика Польша не переживет".

"Даже немцы 2 раза не нападали на Польшу".

"И снова вся Европа напряглась".

Кто такой Валентин Войтун?