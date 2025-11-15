Саша Бо откровенно признавалась, что небольшие коррективы приносят ей радость и удовольствие в серые будни. 24 Канал расскажет, какие именно операции и процедуры перенесла блогерша.

К слову Работала на пропагандистских каналах: что известно о ведущей Ангелине Пичик

Саша Бо родилась в Ивано-Франковске. Во время учебы, примерно в 2016 году, она начала вести блог в инстаграме. С каждым годом он становился все популярнее. Такой вид звезда инстаграма имела в 2019 году.



Саша Бо в 2019 году / Фото из инстаграма блогера



Саша Бо показала себя в школе / Фото из инстаграма блогера

Известно, что Саша Бо прибегала к инъекциям красоты: колола филлеры в губы и подбородок, а также ботокс.

В 2021 году блогерша решилась на серьезное хирургическое вмешательство и сделала ринопластику (изменение формы носа) и септопластику (восстановление искривленной носовой перегородки) и нижнюю блефаропластику (устранение мешков под глазами).



Саша Бо до и после ринопластики / Фото из инстаграма блогера

Эту операцию она сделала не только из эстетических соображений, но и для того, чтобы избавиться от проблем с дыханием.



Саша Бо после ринопластики / Фото из инстаграма блогера

Осенью того же года Саша Бо призналась, что сделала маммопластику – операцию по увеличению груди. Она изменила размер до третьего.



Саша Бо об операции / Фото из инстаграма блогера

В 2023 году Саша Бо снова легла под нож хирурга. Она сделала булхорн – это операция, во время которой врачи сокращают расстояние между носом и верхней губой. Таким образом губа становится визуально больше. После этой манипуляции блогерша отказалась от филлеров.

Я очень рада, что в свое время полностью вывела филлеры с лица. Ни капли не осталось. С подбородком были вопросы, которые я решила ботоксом. Теперь мышцы подбородка заблокированы и больше не делается "ж*пка",

– делилась Александра.



Саша Бо до и после операции булхорн / Фото из инстаграма блогера



Саша Бо до и после операции / Фото из инстаграма блогера

Недавно Саша Бо столкнулась с волной хейта из-за внешности. Пользователей смутил вид ее глаз и бровей на новых фото, поэтому они заподозрили, что блогерша сделала еще одну операцию.

Впоследствии Александра рассказала, что сделала эндоскопическую подтяжку средней и нижней части лица. Реабилитация была сложной: у нее произошел реактивный отек.

Все, что вы мне пишете за глаза и брови – это временное явление, и мне нужно время на полное восстановление. Кто-то выбирает путь естественности, а кто-то вносит маленькие коррективы, которые лично приносят больше радости в серые будни,

– объясняла Саша Бо.



Саша Бо о подтяжке / Фото из инстаграма блогера



Саша Бо до и после подтяжки / Фото из инстаграма блогера

Ранее мы рассказывали о том, как до пластических операций выглядела Екатерина Репяхова, жена Виктора Павлика.