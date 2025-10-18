Ранее Виктор Павлик признавался, что негативно относится к пластическим операциям жены, однако уважает ее выбор. Мы собрали фото Екатерины, чтобы сравнить, как она выглядела до оперативных вмешательств, передает 24 Канал.

Как Екатерина Репяхова выглядела до пластических операций и после?

К примеру, так выглядела женщина в юные годы. Кто не знает, Екатерина 9 лет пела и была участницей ансамбля.

Екатерина Репяхова в бежевом платье / Фото из инстаграм-сториз

Однажды Репяхова опубликовала фотографию из паспорта. Так она выглядела до вмешательства хирургов.

Кто этот человек?,

– в шутку прокомментировала снимок блогерша.

Екатерина Репяхова до операций / фото из инстаграма блогера

В 2023 году она решилась на ринопластику. Вот такой была Екатерина до первых изменений.

Екатерина Репяхова перед ринопластикой / Фото из инстаграма хирурга

Врач убрал раздвоение на кончике носа Екатерины, а также сделал липофилинг подбородка.

Нос Екатерины Репяховой очень изменился после операции / Фото из инстаграма хирурга

Перед этим Екатерина сделала процедуру по увеличению губ. Что интересно, Виктор Павлик совсем не заметил изменений после инъекций.

В том же году женщина впервые сделала инъекции красоты. Блогеру вкололи ботокс в зону лба межбровья и вокруг глаз.

Екатерина после процедуры / Фото из инстаграм-сториз

Через полтора года после операции жена Виктора Павлика показала результат ринопластики и измененную форму подбородка.

Кто еще здесь против ринопластики? И я не о визуальном изменении,

– подчеркнула блогерша.

Екатерина Репяхова показала, как выглядела до ринопластики / Скриншот из инстаграм-сторис

В этом году Екатерина снова легла под нож хирурга. Она сделала ментопластику.

"Ментопластика раз и на всю жизнь, а филлер надо колоть каждые 6 – 12 месяцев. С пластикой – более выразительные изменения, а с филлером – минимальные. Сделать подбородок было моей мечтой еще до ринопластики, но рино сделала в первую очередь под влиянием хейтеров. Хейтеры делают нас лучше", – подытожила Репяхова.

Екатерина Репяхова сделала пластическую операцию / Коллаж Show 24

В июне этого года сделала липофилинг – пластическую операцию, во время которой жировые ткани из одной части тела пациента пересаживают в другую. Она изменила подбородок, в частности, убрала ямку над ним.

Екатерина Репяхова до и после / Фото из инстаграм-сториз

В начале октября женщина рассказала, что желаемый результат от липофилинга длился всего две недели. И после этого у нее началось ощущение неприятия себя, ведь ее подбородок начал приносить дискомфорт, когда она смотрела на себя в зеркало.

Екатерина Репяхова о неудачной пластике / Скриншот из инстаграм-сторис

Из-за этого блогер решилась на еще одну операцию на подбородке. Она выбирала между двумя вариантами – удалить старый имплант или вставить новый, который привезли из США, что изготавливали по спецзаказу. От так, приняла решение ставить новый.

Теперь мы комплексно подошли к операции. Мы заменили имплант, поработали с ямой (сделали липофилинг), поработали со вторым подбородком (сделали липосакцию),

– поделилась блогерша.

Как выглядит Екатерина Репяхова после очередной пластической операции / Скриншот из инстаграма

Жена Виктора Павлика добавила, что больше не планирует делать пластических операций.

