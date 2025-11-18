Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Репяховой. Блогерша сделала тест на беременность из-за задержки месячных, но он показал одну полоску, то есть отрицательный результат.
Смотрите также Ринопластика, липофилинг, ментопластика: как выглядела жена Павлика до пластических операций
Представьте себе ситуацию: имею задержку 3 дня при идеальном цикле. У меня просто не бывает задержек никогда. И я никогда не делаю тест, чтобы не расстраиваться. Но на этот раз я решила сделать. Грудь болит, ПМС нет,
– написала Екатерина Репяхова.
Екатерине Репяховой не удается забеременеть / Скриншот из инстаграма блогерши
Тест на беременность показал одну полоску / Скриншот из инстаграма Репяховой
Репяхова не верит, что сможет второй раз забеременеть / Скриншот из инстаграма блогерши
Репяхова рассказала, что уже несколько лет пытается забеременеть.
Может, не судьба. Может, надо на ЭКО идти, я не знаю. При том, что все анализы и обследовании идеальные у обоих. Врач сказала, что у 20-летних нет такой хорошей картинки, как у ВП (Виктор Павлик – 24 Канал) по анализам. Возможно, я еще Михасю нужна в полной мере,
– предположила она.
Екатерина Репяхова не может забеременеть / Скриншот из инстаграма блогерши
Что известно о сыне Виктора Павлика и Екатерины Репяховой?
Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в 2020 году. Блогерша моложе мужа на 28 лет. В июне 2021 года у супругов родился сын Михаил.
Екатерина рассказывала, что мальчику диагностировали редкое нейрогенетическое расстройство, которое в Украине имеют около 50 человек. В то же время она подчеркнула, что это не аутизм.
"Это не болезнь, а другой способ развития – с эмоциями, сохраненными интеллектуальными способностями, творческим мышлением и потенциалом, который требует немного больше времени и усилий, но никак не меньше других", – делилась Репяхова.
Блогершп отметила, что прогнозы врачей – хорошие, а Михаил проходит развивающие занятия.
Еще в 2024 году Екатерина рассказывала, что у сына диагностировали диспраксию – неврологическое расстройство, что заключается в нарушении координации движения.
Также известно, что у Михаила есть задержка речи.