Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова воспитывают 3-летнего сына Мишутку, у которого диагностировали нейрогенетическое расстройство. Блогер призналась, что четко знает диагноз, однако не будет озвучивать его в сети. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

К слову Принадлежит к чайлдфри: Злата Огневич объяснила, почему не хочет становиться мамой

У нашего сына – редкое нейрогенетическое расстройство. Это не аутизм, суть – совсем другая. Он очень редкий, в Украине с таким диагнозом примерно человек 50. Это нарушение на уровне передачи сигналов в мозге, которое не видно без глубокой генетической диагностики. К сожалению, в Украине таких детей может быть значительно больше, чем мы думаем,

– поделилась Екатерина Репяхова.

Блогер рассказала, что сейчас генетические исследования не так развиты и дорого стоят, поэтому в Украине детей с таким диагнозом может быть значительно больше. В мире уже исследуют лекарства, которые могут помочь, однако они еще не доступны.

По словам Екатерины, прогнозы врачей – хорошие. Миша проходит коррекцию – разнообразные развивающие занятия, которые помогают малышу достигать успехов. Он с 2 лет ходит в садик и "полностью в системе".

"В этом нейрогенетическом расстройстве один из рецепторов в мозге работает медленнее, чем нужно. Из-за этого мозг сложнее воспринимает и обрабатывает информацию. Это не болезнь, а другой способ развития – с эмоциями, сохраненными интеллектуальными способностями, творческим мышлением и потенциалом, который требует немного больше времени и усилий, но никак не меньше других", – добавила Екатерина Репяхова.

Екатерина Репяхова о расстройстве сына / Фото из инстаграм-сториз Екатерины Репяховой

Напомним, ранее Екатерина Репяхова рассказывала, что у сына не обнаружили наследственных заболеваний. Задержку в психоречевом развитии малыша могли вызвать изменения в гене, произошедшие во время беременности.