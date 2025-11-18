Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Репяхової. Блогерка зробила тест на вагітність через затримку місячних, але він показав одну смужку, тобто негативний результат.
Дивіться також Ринопластика, ліпофілінг, ментопластика: як виглядала дружина Павліка до пластичних операцій
Уявіть собі ситуацію: маю затримку 3 дні при ідеальному циклі. У мене просто не буває затримок ніколи. І я ніколи не роблю тест, щоб не засмучуватися. Але на цей раз я вирішила зробити. Груди болять, ПМС немає,
– написала Катерина Репяхова.
Катерині Репяховій не вдається завагітніти / Скриншот з інстаграму блогерки
Тест на вагітність показав одну смужку / Скриншот з інстаграму Репяхової
Репяхова не вірить, що зможе вдруге завагітніти / Скриншот з інстаграму блогерки
Репяхова розповіла, що вже кілька років намагається завагітніти.
Може, не доля. Може, треба на ЕКЗ йти, я не знаю. При тому, що всі аналізи та обстеженні ідеальні в обох. Лікарка сказала, що у 20-річних немає такої гарної картинки, як у ВП (Віктор Павлік – 24 Канал) по аналізах. Можливо, я ще Михасю потрібна повною мірою,
– припустила вона.
Катерина Репяхова не може завагітніти / Скриншот з інстаграму блогерки
Що відомо про сина Віктора Павліка і Катерини Репяхової?
Нагадаємо, що Віктор Павлік та Катерина Репяхова одружилися у 2020 році. Блогерка молодша за чоловіка на 28 років. У червні 2021 року в подружжя народився син Михайло.
Катерина розповідала, що хлопчику діагностували рідкісний нейрогенетичний розлад, який в Україні мають близько 50 людей. Водночас вона наголосила, що це не аутизм.
"Це не хвороба, а інший спосіб розвитку – з емоціями, збереженими інтелектуальними здібностями, творчим мисленням і потенціалом, який потребує трохи більше часу та зусиль, але ніяк не менший за інших", – ділилась Репяхова.
Блогерка зазначила, що прогнози лікарів – хороші, а Михайло проходить розвивальні заняття.
Ще у 2024 році Катерина розповідала, що в сина діагностували диспраксію – неврологічний розлад, що полягає у порушенню координації руху.
Також відомо, що в Михайла є затримка мовлення.