С медийщицей известные бренды уже начали разрывать контракты, а известные люди, которые снялись в ее видео, не скрывают своего шока. В материале 24 Канала рассказываем, что известно об Ангелине Пичик и почему разгорелся скандал.

Работа на пропагандистских каналах

Ангелина с детства мечтала работать в сфере журналистики. Она поступила в Национальный авиационный университет по специальности "Журналистика". Уже в 21 год стала ведущей на телеканале.

Впоследствии запустила свое первое политическое ток-шоу "Президент" на телеканале "НАШ", который принадлежал бывшему украинскому пророссийскому политику Евгению Мураеву.

Сегодня Мураева подозревают в государственной измене, а тот, в свою очередь, скрывается в Китае.

Ангелина Пичик в программе "Президент" / Фото из открытых источников

На телеканале NewsOne начала работать в 2014 году. В 2017 – ведущая утренней программы, а также занимала должность парламентского корреспондента.

Напомним, что сегодня телеканалы "НАШ" и NewsOne больше не функционируют в Украине.

В 2021 году Нацсовет оштрафовал эти медиа и дал предупреждение. Оказалось, что в эфире "НАШ" выражал свои "взгляды" представитель так называемой "ЛНР" Родион Мирошник. Телеканал также транслировал голосование под темой "Владимир Путин заслуживает Нобелевской премии мира?"

Тогда же NewsOne называли Сергея Стерненко "убийцей", а также разжигали национальную, расовую или религиозную вражду. Телеканал открыто транслировал встречу Путина и Медведчука, где они обсуждали "взаимоотношения РФ с Украиной, победу в Великой Отечественной войне", а медиа добавило еще и свой редакционный комментарий.

Соведущим Ангелины был некий Макс Назаров, которому в 2025 году Служба безопасности Украины объявила подозрение за оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

Ангелина Пичик и Макс Назаров / Фото из открытых источников

И как бы там журналистка, если ее можно такой назвать, не рассказывала о том, что не занималась пропагандой, факты говорят сами за себя. Вот к примеру один из отрывков программы, где Ангелина и Максим были ведущими, слушали, как так называемый "эксперт" продвигает в их эфире пророссийские мысли.

Скандал с Ангелиной Пичик: что произошло?

После того как в Украине заблокировали уже упомянутые телеканалы, Пичик решила заняться блогингом. В Киеве она подходила к людям и спрашивала: "Сколько вам нужно денег для комфортной жизни в столице?, "Как вы познакомились?" и тд. Интересно, что в ее видео попадали не только рядовые жители города, но и известные люди. Например, Артур Логай с женой Евгенией, MELOVIN, Кажанна, Елена Тополя, Алексей Суханов, Дмитрий Кулеба с невестой, Наталья Могилевская, Римма Зюбина и тому подобное.

Что интересно, актриса Римма Зюбина после публикации интервью написала большой пост, где отметила, что главную ее цитату вырезали из видео, чем исказили ответ на вопрос.

На днях руководитель видеоредакции Liga.net Юрий Смирнов посвятил большое сообщение Ангелине. Он отметил, что в Украине с институтом репутации довольно плохо, ведь сейчас у девушки дела идут довольно хорошо, и с рекламой к ней обращаются известные бренды.

Журналист рассказал, что накануне полномасштабного вторжения Ангелина Пичик "призвала не жить в напряжении и отказаться от движения в НАТО, ведь этот путь приводит к обострению". По словам Смирнова, визуально ей "строили образ украинской Скабеевой". И ему странно, почему Назаров получил подозрение, а Пичик ходит с камерой по Киеву и общается с известными людьми.

Смирнов также напомнил, что тогда ведущие оправдывались, что "не могут отвечать за слова гостей".

Ведущие (в том числе и Пичик) только то и делали, что манипулировали, а также закрывали рот гостям, которые обвиняли их в продвижении кремлевских нарративов,

– написал медийщик.

Он выразил надежду, что его сообщение распространится в сети, а люди начнут игнорировать Ангелину, когда та захочет снять с ними видео.

Какова реакция Ангелины Пичик?

Пока девушка не отреагировала на скандал. Возможно, ближайшее время она даст комментарий или опубликует видео.

Но пока блогер молчит, компания Rozetka прекратила сотрудничество с Ангелиной после разоблачения ее прошлого на пророссийских каналах.

А артистка Кажанна, которая фигурировала в ее видео, заявила, что не знала о пророссийском прошлом Пичик, и попросила удалить видео с ней из соцсетей.

Я сейчас в а**е. Два раза в жизни ко мне подошли на улице с камерой: один раз забулили за внешность, второй раз девушка оказалась запроданкой. Извините, я об этом не знала, потому что реально бежала на встречу по Крещатику в хорошем настроении и конечно, не посмотрела, кто это. Хочу заметить, что я не платила за это видео и оно уже удалено из соцсетей по моей просьбе,

– отметила Кажанна.

Возможно, на эту ситуацию отреагируют и соответствующие службы в Украине. Сейчас остается наблюдать за ситуацией.

