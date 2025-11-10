В материале 24 Канала читайте, что известно о жене Тимура Миндича – Екатерине Вербер.

Кто такая Екатерина Вербер?

Екатерина Вербер – дочь фэшн-директора московского ЦУМа и вице-президента ювелирной компании Mercury Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года. Причина смерти российской бизнесвумен – менингококковый сепсис.

Я благодарна судьбе за то, что у меня была такая потрясающая мама – ее направляющий голос и все, чему она меня научила, всегда будет со мной,

– говорила Екатерина в интервью Vogue в 2021 году.

Алла Вербер / Фото из российских СМИ

Как пишет Vogue, Екатерина родилась в Торонто (Канада), училась в США и Великобритании, а работала в Москве. После школы изучала литературу в Эдинбургском университете (Шотландия).

Однако Вербер решила посвятить свою жизнь фэшн-индустрии. До того как выйти замуж за бизнесмена, она работала байером в ЦУМе и "Barvikha Luxury Village". Екатерина и Тимур Миндич сыграли свадьбу в 2010 году в Израиле. У супругов родилось трое детей: дочери Мишель и Элизабет и сын Майкл.

Екатерина Вербер вышла замуж за Тимура Миндича / Фото из сети

Вербер – основательница компании Kameron и владелица киевских бутиков Balmain, Dolce & Gabbana, Saint Laurent и Polo Ralph Lauren. Первый бутик Dolce & Gabbana она открыла в столице в 2012 году, а первое фэшн-шоу итальянского бренда Екатерина посетила в 15 лет – с тех пор и полюбила его.

Екатерина Вербер не активна в социальных сетях. Ее последнее сообщение в инстаграме датируется 24 сентября 2024 года. Сообщений в поддержку Украины после начала полномасштабного вторжения на странице нет.

25 февраля 2022 года предпринимательница опубликовала фотографию улицы Крещатик и написала: "Добро всегда будет побеждать зло, а свет всегда будет светить сквозь тьму".

Сегодня мне довольно трудно публиковать что-то, кроме войны, а также вообще вдохновляться на создание любых фотографий. Почти два года мы живем в своеобразном темном туннеле, где даже не знаем, откуда появится свет,

– делилась Вербер в 2023 году.

Екатерина Вербер / Фото из инстаграма предпринимательницы