У матеріалі 24 Каналу читайте, що відомо про дружину Тимура Міндіча – Катерину Вербер.

Хто така Катерина Вербер?

Катерина Вербер – донька фешн-директорки московського ЦУМу та віцепрезидентки ювелірної компанії Mercury Алли Вербер, яка померла 6 серпня 2019 року. Причина смерті російської бізнесвумен – менінгококовий сепсис.

Я вдячна долі за те, що в мене була така приголомшлива мама – її спрямувальний голос і все, чого вона мене навчила, завжди буде зі мною,

– говорила Катерина в інтерв'ю Vogue у 2021 році.

Алла Вербер / Фото з російських ЗМІ

Як пише Vogue, Катерина народилася у Торонто (Канада), вчилася у США та Великій Британії, а працювала в Москві. Після школи вивчала літературу в Единбурзькому університеті (Шотландія).

Однак Вербер вирішила присвятити своє життя фешн-індустрії. До того як вийти заміж за бізнесмена, вона працювала байєром в ЦУМі та "Barvikha Luxury Village". Катерина і Тимур Міндіч зіграли весілля у 2010 році в Ізраїлі. У подружжя народилося троє дітей: доньки Мішель та Елізабет і син Майкл.

Катерина Вербер вийшла заміж за Тимура Міндіча / Фото з мережі

Вербер – засновниця компанії Kameron і власниця київських бутиків Balmain, Dolce & Gabbana, Saint Laurent і Polo Ralph Lauren. Перший бутик Dolce & Gabbana вона відкрила у столиці у 2012 році, а перше фешн-шоу італійського бренду Катерина відвідала у 15 років – відтоді й полюбила його.

Катерина Вербер не активна у соціальних мережах. Її останній допис в інстаграмі дотується 24 вересня 2024 року. Дописів на підтримку України після початку повномасштабного вторгнення на сторінці немає.

25 лютого 2022 року підприємиця опублікувала фотографію вулиці Хрещатик і написала: "Добро завжди перемагатиме зло, а світло завжди світитиме крізь темряву".

Сьогодні мені досить важко публікувати щось, окрім війни, а також взагалі надихатися на створення будь-яких фотографій. Майже два роки ми живемо у своєрідному темному тунелі, де навіть не знаємо, звідки з'явиться світло,

– ділилась Вербер у 2023 році.

Катерина Вербер / Фото з інстаграму підприємиці