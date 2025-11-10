Керівник відеоредакції Liga.net Юрій Смирнов розповів про минуле Пичик на своїй сторінці у фейсбуці, інформує 24 Канал. Як виявилося, дівчина була ведучою телеканалів NewsOne та НАШ.

NewsOne та НАШ – проросійські пропагандистські телеканали, які вже закрили. Вони належали колишньому українському проросійському політику Євгенію Мураєву, який підозрюється у державній зраді й переховується у Китаї.

Колишнім співведучим Пичик є Макс Назаров. На початку 2025 року Служба безпеки України оголосила йому підозру за виправдовування збройної агресії Росії проти України.

Справи в неї (в Ангеліни Пичик – 24 Канал) йдуть доволі непогано. До неї з рекламою почали заходити відомі українські бренди, а "героєм" одного з останніх відео став ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Це все доводить, що з інститутом репутації в нас все погано,

– зазначив Юрій Смирнов. Для довідки! Дмитро Кулеба та його наречена, співзасновниця видавництва "Книголав" Світлана Павелецька, стали героями відео "Як ви познайомилися?". Його можна подивитись у тіктоці Ангеліни Пичик. Посилаючись на моніторинг "Детектор медіа", журналіст розповів, що напередодні повномасштабного вторгнення Ангеліна Пичик "закликала не жити в напрузі й відмовитися від руху в НАТО, адже цей шлях призводить до загострення". За словами Смирнова, візуально їй "будували образ української Скабєєвої". Але чомусь Назаров з підозрою, а Пичик – з камерою біля ЦУМу. Хоча вони вдвох були ведучими ефіру, в який вмикали терориста і ватажка "ЛНР" Родіона Мирошника,

– додав журналіст. Юрій зазначив, що тоді пропагандисти Євгена Мураєва виправдовувались тезою, що "ведучі не несуть відповідальності за слова гостей". Журналіст наголосив, що це маячня. Ведучі (зокрема і Пичик) тільки те і робили, що маніпулювали, а також закривали рота гостям, які звинувачували їх в просуванні кремлівських наративів,

– написав Смирнов.

Журналіст сподівається, що його допис розлетиться мережею, і люди будуть відмовляти блогерці, коли вона проситиме знятися у відео, а українські бренди зважатимуть на репутаційні ризики.

Потрібно пам'ятати інформаційних агентів, які просували російські наративи й допомагали Росії в інформаційній війні проти України. Вчора вони були у ваших телевізорах. Сьогодні – у ваших тіктоках з "розважальним контентом". Хтозна, де вони будуть післязавтра і з яким контентом для аудиторії. Інформаційна війна триває кожен день і ніколи не зупиниться,

– підсумував він.

