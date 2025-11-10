Керівник відеоредакції Liga.net Юрій Смирнов розповів про минуле Пичик на своїй сторінці у фейсбуці, інформує 24 Канал. Як виявилося, дівчина була ведучою телеканалів NewsOne та НАШ.
NewsOne та НАШ – проросійські пропагандистські телеканали, які вже закрили. Вони належали колишньому українському проросійському політику Євгенію Мураєву, який підозрюється у державній зраді й переховується у Китаї.
Колишнім співведучим Пичик є Макс Назаров. На початку 2025 року Служба безпеки України оголосила йому підозру за виправдовування збройної агресії Росії проти України.
Справи в неї (в Ангеліни Пичик – 24 Канал) йдуть доволі непогано. До неї з рекламою почали заходити відомі українські бренди, а "героєм" одного з останніх відео став ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Це все доводить, що з інститутом репутації в нас все погано,
– зазначив Юрій Смирнов.
Для довідки! Дмитро Кулеба та його наречена, співзасновниця видавництва "Книголав" Світлана Павелецька, стали героями відео "Як ви познайомилися?". Його можна подивитись у тіктоці Ангеліни Пичик.
Але чомусь Назаров з підозрою, а Пичик – з камерою біля ЦУМу. Хоча вони вдвох були ведучими ефіру, в який вмикали терориста і ватажка "ЛНР" Родіона Мирошника,
– додав журналіст.
Юрій зазначив, що тоді пропагандисти Євгена Мураєва виправдовувались тезою, що "ведучі не несуть відповідальності за слова гостей". Журналіст наголосив, що це маячня.
Ведучі (зокрема і Пичик) тільки те і робили, що маніпулювали, а також закривали рота гостям, які звинувачували їх в просуванні кремлівських наративів,
– написав Смирнов.
Журналіст сподівається, що його допис розлетиться мережею, і люди будуть відмовляти блогерці, коли вона проситиме знятися у відео, а українські бренди зважатимуть на репутаційні ризики.
Потрібно пам'ятати інформаційних агентів, які просували російські наративи й допомагали Росії в інформаційній війні проти України. Вчора вони були у ваших телевізорах. Сьогодні – у ваших тіктоках з "розважальним контентом". Хтозна, де вони будуть післязавтра і з яким контентом для аудиторії. Інформаційна війна триває кожен день і ніколи не зупиниться,
– підсумував він.
Хто з зірок знімався у відео Ангеліни Пичик?
Сторінка Ангеліни Пичик в інстаграмі налічує понад 100 тисяч підписників, а акаунт у тіктоці – понад 280 тисяч.
У відео блогерки вже знялись чимало українських знаменитостей, зокрема Артур Логай з дружиною Євгенією, MELOVIN, Кажанна, Олена Тополя, Олексій Суханов та інші.