Подробицями Терен поділився в інтерв'ю 24 Каналу. Він зізнався, що не підтримує зв'язок з Мандзюк.

Зараз не спілкуємося. Так сталося. Вона хороша, яскрава, сильна жінка. Я вдячний їй за вклад в армію. До речі, вона дуже багато допомагає. Я також досить близько знайомий з її дітьми, тому трохи сумую за ними. А так, все гаразд,

– зізнався Олександр Терен.

Ветеран війни також висловився про один зі скандалів з Оленою Мандзюк. Раніше блогерка заявила, що її діти можуть побити за російську мову. Після цього проти жінки відкрили кримінальне провадження за статтею 161 ККУ про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками за зверненням народного депутата Олексія Гончаренка.

Багато цитат вирвали з контексту. Вона мала на увазі, що її діти відчувають небезпеку від російської мови. Власне, вони у такий спосіб можуть себе захистити. А кримінальне провадження від кого? Від Олексія Гончаренка – проросійської людини з ніг до голови. Ну це смішно,

– зазначив він.

Що цьому передувало?