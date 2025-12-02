Подробицями Терен поділився в інтерв'ю 24 Каналу. Він зізнався, що не підтримує зв'язок з Мандзюк.
До теми Про стосунки з Мандзюк, скандал з Алхім і російську музику: відверте інтерв'ю з Олександром Тереном
Зараз не спілкуємося. Так сталося. Вона хороша, яскрава, сильна жінка. Я вдячний їй за вклад в армію. До речі, вона дуже багато допомагає. Я також досить близько знайомий з її дітьми, тому трохи сумую за ними. А так, все гаразд,
– зізнався Олександр Терен.
Ветеран війни також висловився про один зі скандалів з Оленою Мандзюк. Раніше блогерка заявила, що її діти можуть побити за російську мову. Після цього проти жінки відкрили кримінальне провадження за статтею 161 ККУ про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками за зверненням народного депутата Олексія Гончаренка.
Багато цитат вирвали з контексту. Вона мала на увазі, що її діти відчувають небезпеку від російської мови. Власне, вони у такий спосіб можуть себе захистити. А кримінальне провадження від кого? Від Олексія Гончаренка – проросійської людини з ніг до голови. Ну це смішно,
– зазначив він.
Що цьому передувало?
27 жовтня Олена Мандзюк опублікувала в Threads скриншот інстаграм-сторінки Олександра Терена, на якому видно, що блогерка його заблокувала. Що між ними сталося, жінка не розповіла.
"Життя складається з різних історій. Цей досвід теж мав сенс. Але з поваги до себе я залишу це без подальших коментарів, ми просто більше не спілкуємось", – зазначила Мандзюк.
У мережі навіть припускали, що Терена і Мандзюк розсварила ексучасниця 14 сезону "Холостяка" Віточка Зварич. Проте в інтерв'ю РБК-Україна дівчина наголосила, що це не так.
"Чесно кажучи, я не настільки близько знайома з Олександром, аби бути "розлучницею". А з Оленою Мандзюк не знайома зовсім. Та й слово "розлучниця" у контексті моєї особистості мені не зовсім подобається, адже подібна поведінка ніколи не була мені притаманна. А про особисті стосунки між Олександром та Оленою знаю не більше, ніж пишуть в медіа", – ділилася Віточка.