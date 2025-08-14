Повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

Не пропустіть Померла відома ютуб-блогерка Ната Лайм

Так, близько місяця тому в коментарях під одним зі своїх дописів Олена написала, що її діти "можуть від*здити іншу дитину, яка говорить мовою терористів".



Олена Мандзюк заявила, що її діти можуть відлупцювати інших дітей, якщо ті говорять російською / Скриншоти з інстаграму

Після цього проти неї за заявою народного депутата Олексія Гончаренка було відкрито кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом розпалювання ворожнечі.

Отримав лист-підтвердження від головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Справу тримаю на особистому контролі,

– написав політик у своєму телеграм-каналі.

Як на кримінальне провадження відреагувала Олена Мандзюк?

Сама блогерка зізналася, що про відкриття справи дізналася з соцмереж, і емоційно відреагувала.

Чому в тилу українців цькують за ненависть до всього російського? Чому ми маємо страждати не тільки на війні, а й вдома? Чому держава закриває очі на проросійську нечисть і карає тих, хто бореться з нею? А головне, чому ми, українці, досі змушені виправдовуватись за те, що хочемо жити в Україні, говорити українською і захищати себе від всього московитого?,

– обурилася Мандзюк.

Олена Мандзюк відреагувала на те, що проти неї відкрили кримінальне провадження / Скриншот з інстаграм

Зауважимо, нещодавно Олена Мандзюк потрапила в ще один мовний скандал.