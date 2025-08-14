Трагічну звістку підтвердив друг інфлюенсерки Євген Білозеров і розкрив причину її смерті. Повідомляє Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторінку.

Виявилося, що Наталія померла 29 квітня 2025 року. Однак широкому загалу про це стало відомо лише після того, як у мережі почали поширюватися фото її могили. За словами друга блогерки, близькі не планували розголошувати цю новину, адже в останні роки Ната Лайм вела непублічний спосіб життя.



Женя Білозеров пояснив, чому тільки зараз стало відомо про смерть Нати Лайм / Скриншот з тіктоку

Білозеров також поширив відео з архівними кадрами з Наталією. Зауважимо, що її справжнє ім'я – Наталія Любаренко.

В це важко повірити. Ще зовсім недавно ми бачилися, сміялися, згадували минуле. Наташа завжди була доброю, світлою та щирою людиною. Іноді по-дитячому наївною — що і притягувало до неї мільйони людей… Наташі дуже не вистачатиме. Але світло, яке вона несла, житиме в серцях усіх, хто її знав,

– написав Євген.

Як розповів друг блогерки, вона загинула, випавши з балкона. Невідомо, чи це був нещасний випадок, чи свідомий крок Нати Лайм.

