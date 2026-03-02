Зірка серіалу "Кріпосна" поділилась радісними новинами на своїй сторінці в інстаграмі. Та опублікувала перші фото з пологового будинку.
До слова Який вигляд зараз має донька Віталія Кличка: Наталія Єгорова показала рідкісне фото
Анна Сагайдачна повідомила, що стала мамою втретє ще 26 лютого, – на цю дату вона й планувала народження малюка. В акторки народився хлопчик.
Багатодітна мама в чаті. Синочок. Загадала народження саме в цю дату,
– написала Сагайдачна.
Анна Сагайдачна стала мамою / Фото з інстаграму акторки
Акторка поділилась першими знімками з сином. Вона була одягнена у блакитну сорочку й тримала на руках малюка.
Анна Сагайдачна стала мамою / Фото з інстаграму акторки
У коментарях Анну Сагайдачну вітають з народженням дитини. Зворушливими побажаннями діляться близькі, друзі й колеги – Наталка Денисенко, Анастасія Цимбалару, Антоніна Хижняк, Артур Логай та інші.
- "Анічко, вітаю";
- "Сонечко, вітаю! Нехай росте здоровим та щасливим!";
- "Вітання мамі й синочку".
Додамо, до народження первістка тим часом готується співачка Аліна Гросу. У тіктоці зірка розповіла, як дізналась про свій стан та коли довідався чоловік.
Що відомо про особисте життя Анни Сагайдачної?
- Уперше акторка вийшла заміж у студентські роки. Однак шлюб не склався через ревнощі чоловіка до роботи.
- Другий шлюб Анни Сагайдачної був з Євгеном Третяком. Пара одружилась у 2018 році, у них народився син Тимур. Однак у 2024 актриса оголосила про розлучення.
- У листопаді 2024 Анна Сагайдачна повідомила про другу вагітність, а вже в грудні стала мамою – у неї народилась донька Міра. Акторка приховує свого обранця й батька дітей, але раніше натякала на заручини.