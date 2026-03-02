Звезда сериала "Крепостная" поделилась радостными новостями на своей странице в инстаграме. И опубликовала первые фото из роддома.

Анна Сагайдачная сообщила, что стала мамой в третий раз еще 26 февраля, – на эту дату она и планировала рождение малыша. У актрисы родился мальчик.

Многодетная мама в чате. Сыночек. Загадала рождение именно в эту дату,

– написала Сагайдачная.



Анна Сагайдачная стала мамой / Фото из инстаграма актрисы

Актриса поделилась первыми снимками с сыном. Она была одета в голубую рубашку и держала на руках малыша.

Анна Сагайдачная стала мамой / Фото из инстаграма актрисы

В комментариях Анну Сагайдачную поздравляют с рождением ребенка. Трогательными пожеланиями делятся близкие, друзья и коллеги – Наталья Денисенко, Анастасия Цимбалару, Антонина Хижняк, Артур Логай и другие.

Что известно о личной жизни Анны Сагайдачной?