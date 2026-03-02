Звезда сериала "Крепостная" поделилась радостными новостями на своей странице в инстаграме. И опубликовала первые фото из роддома.
Анна Сагайдачная сообщила, что стала мамой в третий раз еще 26 февраля, – на эту дату она и планировала рождение малыша. У актрисы родился мальчик.
Многодетная мама в чате. Сыночек. Загадала рождение именно в эту дату,
– написала Сагайдачная.
Анна Сагайдачная стала мамой / Фото из инстаграма актрисы
Актриса поделилась первыми снимками с сыном. Она была одета в голубую рубашку и держала на руках малыша.
Анна Сагайдачная стала мамой / Фото из инстаграма актрисы
В комментариях Анну Сагайдачную поздравляют с рождением ребенка. Трогательными пожеланиями делятся близкие, друзья и коллеги – Наталья Денисенко, Анастасия Цимбалару, Антонина Хижняк, Артур Логай и другие.
- "Аничка, поздравляю";
- "Солнышко, поздравляю! Пусть растет здоровым и счастливым!";
- "Поздравление маме и сыночку".
Что известно о личной жизни Анны Сагайдачной?
- Впервые актриса вышла замуж в студенческие годы. Однако брак не сложился из-за ревности мужа к работе.
- Второй брак Анны Сагайдачной был с Евгением Третьяком. Пара поженилась в 2018 году, у них родился сын Тимур. Однако в 2024 актриса объявила о разводе.
- В ноябре 2024 Анна Сагайдачная сообщила о второй беременности, а уже в декабре стала мамой – у нее родилась дочь Мира. Актриса скрывает своего избранника и отца детей, но ранее намекала на помолвку.