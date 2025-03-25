Анна Сагайдачная рассказала, что ее брак с Евгением Третьяком был вторым. Об этом актриса поделилась в интервью Славе Демину, пишет Show 24.

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Звезда сериала "Крепостная" рассказала, что впервые вышла замуж еще в студенческие годы. Однако проблемы в этом браке начались едва ли не сразу.

С Женей юридически второй брак. А о первом нечего говорить. Не воспринимаю его. Мы были студентами. Хороший человек, вопросов нет. Мы встречались, а потом подумали, что надо расписаться. Это не было по приколу. Но там сразу начались проблемы,

– призналась актриса.

Анна Сагайдачная вспомнила, что ее первый муж сразу начал ревновать к ее работе. Поэтому они быстро развелись.

"Он сразу ревновал к моей работе. И все – поехала на съемки за границу. Но это не потому, что я не уважаю человека, а просто потому, что это не имело никаких результатов. Мы просто встречались и разошлись", – рассказала актриса.

Личная жизнь Анны Сагайдачной

Актриса в июне 2024 объявила о разводе с мужем Евгением Третьяком, который на самом деле произошел уже длительное время назад. Бывшая пара поженилась в 2018 году, впоследствии в их браке родился сын Тимур.

Уже в ноябре Анна Сагайдачная сообщила о второй беременности, а в декабре стала мамой. Она не рассекретила имени своего избранника и отца ребенка. Но на безымянном пальце актриса носит обручальное кольцо, поэтому вероятно, что она помолвлена.