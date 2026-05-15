Об этом сообщает People.

Барбара Палвин появилась на Каннском кинофестивале с округлым животиком. Она надела светло-голубое платье с короткими рукавами, низ украшен перьями.

На фотографиях модель нежно держится за животик. Она распустила волосы, сделала нюдовый макияж и дополнила свой образ украшениями: серьгами и колечками.

Дилан Спроус позировал на красной дорожке рядом с женой. Для мероприятия он выбрал черный смокинг, галстук-бабочку и белую рубашку.

Барбара Палвин и Дилан Спроус / Фото Getty Images

Впоследствии актер и модель подтвердили беременность в инстаграме, опубликовав совместное сообщение. Звезды распространили снимок УЗИ, на котором их малыш показывает символ рок-н-ролла.

Что известно об отношениях Дилана Спроуса и Барбары Палвин?

Дилан Спроус и Барбара Палвин познакомились на вечеринке в 2017 году, а начали встречаться в июне 2018-го. Вскоре модель призналась, что "сейчас очень влюблена".

Мне кажется, что нашла идеального парня. Он очень добрый и нежный,

– говорила Барбара.

Спроус и Палвин подтвердили свою помолвку в июне 2023 года, а через месяц поженились. Церемония прошла в Венгрии.