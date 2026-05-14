По прогнозам букмекеров на сайте Eurovisionworld Серен сейчас занимает 4 место. Он уверенно исполнил свою композицию, продемонстрировав мощный вокал.

Певец появился перед зрителями в стильном монохромном костюме с элементами, которые ярко отражали лучи софитов во время каждого движения. Во время своего выступления представитель Дании продемонстрировал отличную технику и харизму, несмотря на сложную хореографию номера.

В то же время масштабное световое шоу и динамичная постановка выгодно выделили страну среди других участников вечера. Зрители горячо поддерживали артиста на протяжении всего номера и дарили ему громкие овации.

Серен Торпегор Лунд – Før Vi Går Hjem: смотрите видео выступления онлайн

Что известно о представителе Дании на Евровидении-2026?

27-летний Серен Торпегор Лунд завоевал право представлять страну после победы на национальном отборе Dansk Melodi Grand Prix. Исполнитель вырос в маленьком городке Гудме и уже в десять лет осознал, что его призвание – музыкальный театр.

В 17 лет юноша подал заявку в Датскую национальную школу сценических искусств и стал самым молодым человеком в истории, которого туда приняли. После обучения он начал профессиональную карьеру певца, танцовщика и актера, получая роли в крупнейших постановках Дании.

В последние годы артист активно работает в музыкальной индустрии как автор песен и исполнитель.

Теперь, вместо того чтобы рассказывать чужие истории на театральной сцене, Серен Торпегор Лунд стремится говорить о собственных переживаниях через авторскую музыку. Именно эта искренность и профессиональный опыт помогли ему завоевать симпатии европейской публики.