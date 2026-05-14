За прогнозами букмекерів на сайті Eurovisionworld Серен наразі посідає 4 місце. Він впевнено виконав свою композицію, продемонструвавши потужний вокал.

Не пропустіть Їй прогнозують провал: уродженка Москви виступила за Азербайджан на Євробаченні-2026

Співак з'явився перед глядачами у стильному монохромному костюмі з елементами, які яскраво відбивали промені софітів під час кожного руху. Під час свого виступу представник Данії продемонстрував відмінну техніку та харизму, попри складну хореографію номера.

Водночас масштабне світлове шоу та динамічна постановка вигідно виділили країну серед інших учасників вечора. Глядачі палко підтримували артиста протягом усього номера та дарували йому гучні овації.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Серен Торпеґор Лунд – Før Vi Går Hjem: дивіться відео виступу онлайн

24 Канал та 66 ОМБр відкрили збір на дрони-перехоплювачі. Наша команда долучилась до збору, тож серед своїх читачів розіграємо тематичний подарунок, який спеціально для вас привеземо з Євробачення, що проходить у Відні цього тижня.



Будь-який донат – це не лише знищені ворожі цілі в українському небі, а й можливість отримати згадку про пісенний конкурс, який знає увесь світ! Донатьте на банку та подаруйте незабутні емоції собі або рідним.

Що відомо про представника Данії на Євробаченні-2026?

27-річний Серен Торпеґор Лунд виборов право представляти країну після перемоги на національному відборі Dansk Melodi Grand Prix. Виконавець виріс у маленькому містечку Гудме і вже в десять років усвідомив, що його покликання – музичний театр.

У 17 років юнак подав заявку до Данської національної школи сценічних мистецтв і став наймолодшою людиною в історії, яку туди прийняли. Після навчання він розпочав професійну кар'єру співака, танцівника та актора, отримуючи ролі у найбільших постановках Данії.

Останніми роками артист активно працює у музичній індустрії як автор пісень та виконавець.

Тепер, замість того щоб розповідати чужі історії на театральній сцені, Серен Торпеґор Лунд прагне говорити про власні переживання через авторську музику. Саме ця щирість та професійний досвід допомогли йому завоювати симпатії європейської публіки.