Букмекери вкотре оновили свої прогнози, які оприлюднили на сайті eurovisionworld. Хто серед фаворитів та на якому місці наразі перебуває Україна – дізнавайтеся у матеріалі.

За два місяці до старту Євробачення-2026 букмекери пророкують перемогу Фінляндії. Цьогоріч країну представлять скрипалька Лінда Лампеніус та співак Піт Паркконен з піснею Liekinheitin.

Лінда Лампеніус і Піт Паркконен – Liekinheitin: дивіться відео онлайн

Згідно з прогнозами, на другому місці наразі перебуває Франція, від якої на пісенний конкурс поїде Monroe з композицією Regarde, а на третьому – Данія, від якої виступить Серен Торпегор Лунд з треком Før vi går hjem.

Представниця Україна LELÉKA потрапила у першу десятку. Вона виступить на сцені з піснею Ridnym. За прогнозами букмекерів, поки що у співачки не великі шанси на перемогу – вона опинилася на дев'ятому місці.

Фаворити букмекерів на Євробаченні-2026

  1. Фінляндія (Лінда Лампеніус і Піт Паркконен – Liekinheitin)
  2. Франція (Monroe – Regarde)
  3. Данія (Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem)
  4. Греція (Акілас – Ferto)
  5. Австралія (Дельта Гудрем – Eclipse)
  6. Ізраїль (Ноам Беттан – Michelle)
  7. Швеція (Felicia – My System)
  8. Чехія (Daniel Žižka – Crossroads)
  9. Україна (LELÉKA – Ridnym)
  10. Кіпр (Antigoni – Jalla)

Євробачення 2026

Євробачення-2026: головне

  • 70-й пісенний конкурс Євробачення прийматиме столиця Австрії – Відень. Перший та другий півфінали відбудуться 12 та 14 травня відповідно, а гранд-фінал – 16 травня.

  • Євробачення-2026 пройде на арені Wiener Stadthalle.

  • Кілька країн бойкотували конкурс після того, як Європейська мовна спілка (EBU) допустила до участі Ізраїль. Це Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія.

  • Україна виступить у другій половині другого півфіналу.