Букмекери вкотре оновили свої прогнози, які оприлюднили на сайті eurovisionworld. Хто серед фаворитів та на якому місці наразі перебуває Україна – дізнавайтеся у матеріалі.
Не пропустіть LELÉKA презентувала оновлену версію пісні Ridnym, з якою виступить на Євробаченні-2026
За два місяці до старту Євробачення-2026 букмекери пророкують перемогу Фінляндії. Цьогоріч країну представлять скрипалька Лінда Лампеніус та співак Піт Паркконен з піснею Liekinheitin.
Лінда Лампеніус і Піт Паркконен – Liekinheitin: дивіться відео онлайн
Згідно з прогнозами, на другому місці наразі перебуває Франція, від якої на пісенний конкурс поїде Monroe з композицією Regarde, а на третьому – Данія, від якої виступить Серен Торпегор Лунд з треком Før vi går hjem.
Представниця Україна LELÉKA потрапила у першу десятку. Вона виступить на сцені з піснею Ridnym. За прогнозами букмекерів, поки що у співачки не великі шанси на перемогу – вона опинилася на дев'ятому місці.
Фаворити букмекерів на Євробаченні-2026
- Фінляндія (Лінда Лампеніус і Піт Паркконен – Liekinheitin)
- Франція (Monroe – Regarde)
- Данія (Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem)
- Греція (Акілас – Ferto)
- Австралія (Дельта Гудрем – Eclipse)
- Ізраїль (Ноам Беттан – Michelle)
- Швеція (Felicia – My System)
- Чехія (Daniel Žižka – Crossroads)
- Україна (LELÉKA – Ridnym)
- Кіпр (Antigoni – Jalla)
Прогнози букмекерів на Євробачення-2026 / Скриншот з сайту eurovisionworld
Євробачення-2026: головне
70-й пісенний конкурс Євробачення прийматиме столиця Австрії – Відень. Перший та другий півфінали відбудуться 12 та 14 травня відповідно, а гранд-фінал – 16 травня.
Євробачення-2026 пройде на арені Wiener Stadthalle.
Кілька країн бойкотували конкурс після того, як Європейська мовна спілка (EBU) допустила до участі Ізраїль. Це Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія.
Україна виступить у другій половині другого півфіналу.