LELÉKA записала відеозвернення до українців, яке опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
Після виходу в гранд-фінал Євробачення-2026 LELÉKA подякувала українцям за підтримку.
Сьогодні перша репетиція перед цим шоу була ідеальна. Я обіцяю, що у фіналі буде набагато краще. Я зроблю все. Слава Україні!,
– сказала вона.
Наприкінці відеозвернення співачка показала символічний жест – тризуб В'ячеслава Чорновола, українського політика, який трагічно загинув в автокатастрофі 25 березня 1999 року.
Для довідки! Україна виступить у гранд-фіналі Євробачення-2026 під номером 7.
Нагадаємо, що наразі букмекери прогнозують Україні 11 місце, йдеться на сайті eurovisionworld. У трійку фаворитів входять Фінляндія, Австралія та Греція, проте все ще може змінитися.
Прогнози букмекерів на Євробачення-2026 / Скриншот з сайту eurovisionworld
Україна на Євробаченні-2026: що треба знати?
LELÉKA вийшла на сцену другого півфіналу під номером 12. Вона виконала пісню Ridnym, вразивши потужним вокалом та оновленою постановкою, яка суттєво відрізнялась від тієї, що була на Нацвідборі.
Режисером-постановником номера став Ілля Дуцик. Представниця України була одягнена в костюм від української дизайнерки Лілії Літковської.
Разом з LELÉKA виступив бандурист Ярослав Джусь.