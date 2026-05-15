LELÉKA записала видеообращение к украинцам, которое опубликовала на своей странице в инстаграме.

Не пропустите Порядок выступлений в гранд-финале Евровидения-2026: под каким номером Украина

После выхода в гранд-финал Евровидения-2026 LELÉKA поблагодарила украинцев за поддержку.

Сегодня первая репетиция перед этим шоу была идеальна. Я обещаю, что в финале будет намного лучше. Я сделаю все. Слава Украине!,

– сказала она.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

В конце видеообращения певица показала символический жест – трезубец Вячеслава Черновола, украинского политика, который трагически погиб в автокатастрофе 25 марта 1999 года.

LELÉKA обратилась к украинцам: смотрите видео онлайн

Для справки! Украина выступит в гранд-финале Евровидения-2026 под номером 7.

Напомним, что сейчас букмекеры прогнозируют Украине 11 место, говорится на сайте eurovisionworld. В тройку фаворитов входят Финляндия, Австралия и Греция, однако все еще может измениться.

Прогнозы букмекеров на Евровидение-2026 / Скриншот с сайта eurovisionworld

Украина на Евровидении-2026: что нужно знать?