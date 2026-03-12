Букмекеры в очередной раз обновили свои прогнозы, которые обнародовали на сайте eurovisionworld. Кто среди фаворитов и на каком месте сейчас находится Украина – узнавайте в материале.

За два месяца до старта Евровидения-2026 букмекеры предсказывают победу Финляндии. В этом году страну представят скрипачка Линда Лампениус и певец Пит Паркконен с песней Liekinheitin.

Линда Лампениус и Пит Паркконен – Liekinheitin: смотрите видео онлайн

Согласно прогнозам, на втором месте сейчас находится Франция, от которой на песенный конкурс поедет Monroe с композицией Regarde, а на третьем – Дания, от которой выступит Серен Торпегор Лунд с треком Før vi går hjem.

Представительница Украины LELÉKA попала в первую десятку. Она выступит на сцене с песней Ridnym. По прогнозам букмекеров, пока у певицы не большие шансы на победу – она оказалась на девятом месте.

Фавориты букмекеров на Евровидении-2026

  1. Финляндия (Линда Лампениус и Пит Паркконен – Liekinheitin)
  2. Франция (Monroe – Regarde)
  3. Дания (Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem)
  4. Греция (Акилас – Ferto)
  5. Австралия (Дельта Гудрем – Eclipse)
  6. Израиль (Ноам Беттан – Michelle)
  7. Швеция (Felicia – My System)
  8. Чехия (Daniel Žižka – Crossroads)
  9. Украина (LELÉKA – Ridnym)
  10. Кипр (Antigoni – Jalla)

Евровидение 2026Прогнозы букмекеров на Евровидение-2026 / Скриншот с сайта eurovisionworld

Евровидение-2026: главное

  • 70-й песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Австрии – Вена. Первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая соответственно, а гранд-финал – 16 мая.

  • Евровидение-2026 пройдет на арене Wiener Stadthalle.

  • Несколько стран бойкотировали конкурс после того, как Европейский вещательный союз (EBU) допустил к участию Израиль. Это Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия.

  • Украина выступит во второй половине второго полуфинала.