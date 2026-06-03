На публікацію відреагувала представниця Болгарії Dara, передає 24 Канал.

Не пропустіть Боляче до крику, – на фронті загинув брат відомої української співачки

Кіркоров написав, що Болгарія 6 років не брала участі в Євробаченні, бо фінансовий стан у країні не дозволяв виділити зайві кошти Болгарському національному телебаченню (БНТ) на участь і внесок до Європейської мовної спілки. Філіп Кіркоров стверджує, що в 2025 році познайомився з тодішнім генеральним директором БНТ і знайшов інвестора, який оплатив участь Болгарії в пісенному конкурсі. Далі путініст додав, що його продюсерська компанія Dream Team підготувала співачку Dara до виступу – зокрема продюсер Ilias Kokotos і композитор Dimitris Kontopoulos, який написав Bangaranga.

Болгарія – батьківщина мого батька, і саме зараз, у день народження тата, я вирішив закрити для себе гештальт Євробачення. Морально я задоволений. Я виграв цей конкурс… І я розумію, що якби не було мене, Каті, Еміла Кошлукова, інвестора, чиє ім'я, звичайно ж, тримається в секреті з багатьох причин, цієї перемоги не було б,

– зазначив Кіркоров.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Філіп Кіркоров заявив, що готував Болгарію до Євробачення-2026 / Скриншоти з інстаграму

Варто також додати, що раніше Кіркоров хвалився і своєю роллю у підготовці сценічного номера. Він казав, що особисто зв'язався зі шведським хореографом Фредріком Рідманом, який потім залучив постановницю Сашу Жан-Батіст – і разом вони створили виступ Dara для сцени Євробачення-2026.

Переможниця конкурсу публічно відповіла співаку в коментарях під його дописом. Dara зазначила, що пісня Bangaranga була написана ще у 2023 році на Sofia Songwriting Camp. Міжнародна команда допрацювала трек вже після того, як його обрали для Євробачення.

Дякую за моральну підтримку, але успіх цього проєкту – це результат неймовірної роботи, таланту та відданості Virginia Records, Крістіана Тарчі, Anne Judith Stokke Wik, Dimitris Kontopoulos, Ilias Kokotos, БНТ, Fredrik 'Benke' Rydman, Keisha von Arnold,

– написала артистка.

Dara відповіла Філіпу Кіркорову / Скриншот з інстаграму

Своєю відповіддю вона фактично дала Кіркорову зрозуміти, що він тут ні до чого – і в списку тих, хто справді посприяв перемозі Болгарії в Євробаченні-2026, його немає.