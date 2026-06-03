Сумну звістку Камалія сповістила на своїй сторінці в інстаграмі.

Не пропустіть Уся праця пішла нанівець, – росіяни втретє за 16 днів вдарили по бізнес-центру Камалії

Камалія пригадала, що менш ніж рік тому видала заміж свою двоюрідну сестру Юлію, яка служить у ЗСУ. Тоді співачка бачилася з Сергієм і навіть не могла подумати, що сьогодні проводжатиме його в останню путь.

Наша родина дуже любила його і неймовірно ним пишалася. Ми завжди цінували кожну можливість побачитися, поговорити, обійняти, просто побути поруч,

– зізналась вона.

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Камалія розповіла, що брата неодноразово витягувати з поля бою пораненим, проте він відновлювався і повертався на фронт. Артистка зазначила, що "третє повернення стало для нього останнім".

Сергію, наш рідний, нам боляче до крику. Ми завжди будемо пам'ятати тебе – сильного, мужнього, справжнього. Світла пам'ять тобі. Царство Небесне. Герої не вмирають,

– написала Камалія.

На війні загинув друг Руслана Ігоровича

Нагадаємо, вчора зірковий вчитель Руслан Ігорович повідомив, що втратив друга на фронті. Ярослав Іванов з позивним "Варнак" загинув 31 травня під час виконання бойового завдання у віці 23 років.

Військовий служив з 2022 року: спершу у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", потім отримав посаду в Десантно-штурмових військах, а у 2025-му долучився до роти РЕБ 3 ОШБр 3 АК.

Попрощаються з "Варнаком" у Києві. Деталі його наречена повідомить згодом.