Камалія показала відео з місця події на своїй сторінці в інстаграмі. Бізнес-центр сильно пошкоджений, але, на щастя, ніхто не загинув.

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Камалія розповіла, що внаслідок російської атаки постраждали чилери системи кондиціонування та трансформаторна підстанція.

Співачка зазначила, що спершу потрібно запустити трансформатор, але додала, що "з огляду на серйозність пошкоджень і завантаженість енергопостачальної компанії це буде нелегко", навіть якщо вдасться знайти всі необхідні запчастини.

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Уся праця з прибирання та ремонту за останні 16 днів пішла нанівець. Починаємо все спочатку, але для цього потрібне електропостачання. Ваші молитви важливі. Дякую,

– написала Камалія.

Для довідки! Росіяни тричі вдарили до бізнес-центру Камалії в ніч проти 14 травня, коли масовано атакували столицю. На щастя, ніхто не постраждав. Через сильні пошкодження працювати в будівлі наразі неможливо, попереду кілька місяців ремонту та відновлення. Збитки оцінювалися приблизно у 80 мільйонів доларів.

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