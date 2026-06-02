Перша леді України показала наслідки цієї пекельної ночі та звернулася до світу через свій інстаграм.

Олена Зеленська розповіла, що вночі станції київського метро були переповнені людьми, які ховалися від обстрілів. За її словами, багатьом довелося провести в укритті кілька годин, а дехто навіть не зміг знайти місце, щоб сісти.

Також перша леді нагадала про наслідки атак в інших регіонах. У Дніпрі російські дрони зруйнували десятки будинків, а рятувальники досі продовжують пошуки зниклих безвісти. На Одещині, у Білгороді-Дністровському, внаслідок удару було пошкоджено лікарню, де на той момент перебували породіллі з новонародженими дітьми.

За словами першої леді, цієї ночі через російські атаки загинули 13 людей, ще понад 100 отримали поранення. Серед загиблих – рятувальник із Дніпра.

Лише за цю добу нападники кілька разів використали свій людожерський прийом – били прицільно саме по тих, хто рятує. Уклін рятувальникам, які все одно продовжують працю. Такою не мала бути перша ніч літа. Проте такою її зробила непокарана агресія. Україна робить усе, щоб її зупинити. Але потрібні зусилля кожного, хто не хоче крові й вогню на власних вулицях,

– додала Зеленська.

У чому особливості нової масованої атаки Росії по Україні?

Напередодні удару російське керівництво кілька днів публічно погрожувало новими обстрілами, однак самі атаки тоді не здійснювало. За словами екскерівника Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, це могло бути елементом психологічного тиску.

Це був психологічний ефект, аби тримати людей у напрузі, а потім розслабити їх відсутністю атак і нанести на п'ятий день масований удар,

– зазначив він.

Також Маломуж пояснив, що Росія часто шукає формальні приводи для атак. Цього разу таким приводом назвали удар українських сил по окупованому Старобільську Луганської області. Втім, генерал вважає це лише виправданням.

За його словами, для цієї атаки росіяни накопичували різні типи озброєння, оскільки було використано велику кількість ракет і дронів.

Окремо він звернув увагу на тактику під час обстрілу. Після завершення першої загрози по Києву було зафіксовано повторні удари ракетами "Циркон". Крім того, ворог змінював маршрути безпілотників: частина спочатку прямувала на Полтавщину, Черкащину, а потім розверталася у бік Києва. Як зазначив Микола Маломуж, такі дії спрямовані на те, щоб обійти роботу української ППО та завдати максимальної шкоди.